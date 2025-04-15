Леонардо да Вінчі

Екоактивісти облили супом "Джоконду" в Луврі

Двоє екологічних активістів вилили суп на броньоване скло, що захищає картину "Мона Ліза" в музеї Лувр у Парижі, щоб просувати "право на здорове і стійке харчування". Це сталося після інциденту в травні 2022 року, коли хтось кинув у картину заварний пиріг.