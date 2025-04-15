15 квітня відзначають День працівників карного розшуку України, Великий вівторок. Також сьогодні Міжнародний день екологічних
знань та День пам'яті жертв "Титаніка".
Вчені виявили, що дерева на картинах відомих художників відповідають математичним законам природного розгалуження. Дослідження
показало, що параметр α в мистецьких творах варіюється від 1,5 до 2,8, як і в натуральних дерев.
60-річній жінці повідомили про підозру в оскверненні могил загиблих захисників України Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та
Павла Петриченка, їй загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганський вчинок.
60-річна жінка, підозрювана в нанесенні збитку могилам українських солдатів в Києві, пройде судово-психіатричну експертизу, щоб
визначити, чи осудна вона, і їй загрожує до 7 років тюремного ув'язнення, якщо її визнають винною.
Невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пильщикова з
позивним "Джус", а також Павла Петриченка на Аскольдовій могилі в Києві, пошкодивши меморіальні дошки, лампади і український
прапор, що стало приводом для порушення кримінальної справи.
Музей Лувр планує виставити знамениту картину "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі в окремому залі перед майбутньою Олімпіадою, щоб впоратися з очікуваним напливом відвідувачів.
У День пам'яті Героїв Крут президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у боротьбі за незалежність України. Він поклав
квіти до пам'ятних знаків, наголосивши, що всі герої, які пожертвували собою заради свободи України, назавжди увійшли в історію
нації.
Двоє екологічних активістів вилили суп на броньоване скло, що захищає картину "Мона Ліза" в музеї Лувр у Парижі, щоб просувати
"право на здорове і стійке харчування". Це сталося після інциденту в травні 2022 року, коли хтось кинув у картину заварний пиріг.