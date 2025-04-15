Леонардо да Вінчі

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22060 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 143027 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 131460 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 128892 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130378 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194026 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77028 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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15 квітня відзначають День працівників карного розшуку України, Великий вівторок. Також сьогодні Міжнародний день екологічних знань та День пам'яті жертв "Титаніка".

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Вчені виявили математичні закономірності в зображенні дерев на картинах да Вінчі та Мондріана

Вчені виявили, що дерева на картинах відомих художників відповідають математичним законам природного розгалуження. Дослідження показало, що параметр α в мистецьких творах варіюється від 1,5 до 2,8, як і в натуральних дерев.

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Наруга над могилами загиблих воїнів "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка: затриманій жінці повідомили про підозру

60-річній жінці повідомили про підозру в оскверненні могил загиблих захисників України Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка, їй загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганський вчинок.

Кримінал та НП • 21 червня, 11:29 • 10475 перегляди

Вандалізм на могилах загиблих українських воїнів: затриманій призначать судово-психіатричну експертизу

60-річна жінка, підозрювана в нанесенні збитку могилам українських солдатів в Києві, пройде судово-психіатричну експертизу, щоб визначити, чи осудна вона, і їй загрожує до 7 років тюремного ув'язнення, якщо її визнають винною.

Київ • 20 червня, 20:55 • 47559 перегляди

Акт вандалізму на могилах загиблих воїнів "Да Вінчі", "Джуса" та Петриченка вчинила невідома жінка. Розпочато розслідування - прокуратура

Невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка на Аскольдовій могилі в Києві, пошкодивши меморіальні дошки, лампади і український прапор, що стало приводом для порушення кримінальної справи.

Війна • 20 червня, 09:19 • 20661 перегляди

"Мону Лізу" перед Олімпіадою виставлять в окремій кімнаті Лувру

Музей Лувр планує виставити знамениту картину "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі в окремому залі перед майбутньою Олімпіадою, щоб впоратися з очікуваним напливом відвідувачів.

Культура • 2 травня, 20:41 • 24925 перегляди

Назавжди в історії нашого народу: Зеленський вшанував пам'ять Героїв Крут

У День пам'яті Героїв Крут президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у боротьбі за незалежність України. Він поклав квіти до пам'ятних знаків, наголосивши, що всі герої, які пожертвували собою заради свободи України, назавжди увійшли в історію нації.

Суспільство • 29 січня, 10:44 • 26887 перегляди

Екоактивісти облили супом "Джоконду" в Луврі

Двоє екологічних активістів вилили суп на броньоване скло, що захищає картину "Мона Ліза" в музеї Лувр у Парижі, щоб просувати "право на здорове і стійке харчування". Це сталося після інциденту в травні 2022 року, коли хтось кинув у картину заварний пиріг.

Культура • 28 січня, 12:12 • 35469 перегляди