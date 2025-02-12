Вчені виявили математичні закономірності в зображенні дерев на картинах да Вінчі та Мондріана

Вчені виявили, що дерева, зображені на картинах таких відомих художників, як Леонардо да Вінчі та Піт Мондріан, слідують математичним законам, що лежать в основі їхнього розгалуження в природі.

Про це повідомляє Independent, пише УНН.

Деталі

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі PNAS Nexus, прихована математика в деяких абстрактних картинах може навіть лежати в основі нашої здатності розпізнавати такі твори мистецтва, як зображення дерев.

Дерева в природі слідують "самоподібній" схемі розгалуження, яка називається фракталом, в якій одні й ті самі структури повторюються у все менших масштабах від стовбура до кінчика гілки.

У новому дослідженні вчені математично вивчили масштабування товщини гілок при зображенні дерев у творах мистецтва. Дослідники вивели математичні правила пропорцій між діаметрами гілок і приблизної кількості гілок різного діаметру.

Ми аналізуємо дерева у творах мистецтва як самоподібні, фрактальні форми й емпірично порівнюємо мистецтво з теоріями товщини гілок, розробленими в біології

Леонардо да Вінчі помітив, що гілки дерев зберігають свою товщину в міру розгалуження.

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Італійський художник епохи Відродження використовував параметр α для визначення співвідношень між діаметрами різних гілок. Він стверджував, що якщо товщина гілки дорівнює сумарній товщині двох її менших гілок, то параметр α дорівнюватиме 2.

Дослідники проаналізували дерева в мистецтві з різних куточків світу, зокрема в мечеті Сіді Сайєд XVI століття в Ахмадабаді, Індія, японському живописі періоду Едо та абстрактному мистецтві XX століття. Вони виявили, що значення α в цих творах мистецтва варіюються від 1,5 до 2,8, що аналогічно діапазону цього значення у натуральних дерев.

Ми виявили, що α знаходиться в діапазоні від 1,5 до 2,8, що відповідає діапазону природних дерев. Хоча фрактальна розмірність значно різниться у різних дерев і творів мистецтва, ми виявили, що діапазон α в дослідженнях великих творів мистецтва в різних культурах і періодах часу відповідає діапазону реальних дерев