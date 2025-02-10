Дружини та діти полеглих захисників представили картини, створені в пам’ять про рідних

У Києві відбувся шостий музично-поетичний фестиваль "Маємо жити" заради вшанування пам'яті загиблих захисників російсько-української війни передає УНН.

Деталі

Захід зібрав понад 100 родин з різних областей, які втратили найрідніших на війні. На фестивалі було представлено 160 картин, а також кілька книг, написаних дружинами та дітьми воїнів, як символ їхньої незламної сили та пам'яті. Діти мали змогу взяти участь у майстер-класі з малювання та виразити свої почуття через творчість, подивитись концерт та кінострічку "Десь взявся Стрілець" про дітей, народжених після загибелі батьків. Зібрані кошти підуть на купівлю автівки для 57 бригади ЗСУ.

Сьогодні у спільноті "Маємо жити" – вже майже 6 000 родин загиблих. Її історія почалася з Оксани Боркун – жінки полеглого захисника Володимира Гунька. Він воював з 2014 року, пройшов пекло Іловайського котлу, був у полоні. Після демобілізації у 2016 щороку дарував подарунки дітям загиблих побратимів на день святого Миколая.

"Ми не просто вшановуємо пам'ять, ми згадуємо. Адже пам'ятати про загиблих – це згадувати, обійматися, сміятися, плакати", - коментує Оксана Боркун, голова спільноти "Маємо жити".

До підтримки спільноти родин загиблих захисників "Маємо жити" долучилися благодійники. Зокрема, Благодійний фонд "МХП-Громаді" у межах програми "МХП Поруч" відправляє подарунки дітям, які через повномасштабну війну втратили батьків. "Кожна картина, кожна сторінка книги, кожен рядок вірша – це голос любові, пам'яті та сили. Наш Фонд у межах програми "МХП Поруч" спільно з БФ "Маємо жити" підтримує дітей загиблих воїнів. Бо подарунки – це не просто речі, а нагадування, що тато-Янгол чи мама-Янгол – поруч".

Довідка

"‎МХП Поруч"‎ — програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні підприємства МХП. Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни: гуманітарна допомога військовим частинам; медобстеження, лікування і реабілітація; юридична та психологічна підтримка; соціальна реінтеграція; професійна адаптація та інклюзивні спортивні заходи.

"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.