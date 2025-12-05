Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу

Війна в Україні зрештою буде закінчена. Таке переконання під час промови на святковій церемонії вмикання вогнів на різдвяній ялинці біля Білого дому висловив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, минулого тижня у війні в Україні загинули 8 тисяч солдатів, а протягом місяця сторони втратили 27 тисячі воїнів.

Треба це зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим. І ми встановлюємо мир по всьому світу, врегульовуючи війни на рівнях, яких ніхто раніше не бачив. Аж вісім таких. Ми шукаємо ще одну - росія-Україна. Якщо це можливо. І я думаю, що ми зрештою цього досягнемо - сказав президент США.

Нагадаємо

Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Київ і москва нібито мали можливість раніше досягти домовленостей щодо завершення війни, але "у своїй мудрості вирішили цього не робити".

