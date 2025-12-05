Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу

$42.200.13
4 грудня, 20:25 • 8568 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 13805 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 16217 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 28607 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 24343 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 37924 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 21872 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 21801 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22001 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 30884 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Популярнi новини
Відкритий до діалогу, але не до спроб керувати розслідуванням через Facebook: Кравченко відреагував на ажіотаж навколо справи детектива НАБУ та його батька4 грудня, 18:13 • 3358 перегляди
ЄС має створити власний мирний план для України, не покладаючись на Трампа – єврокомісар оборони4 грудня, 18:20 • 4528 перегляди
Ізраїль допустили до участі у Євробаченні: Нідерланди, Іспанія та Ірландія бойкотуватимуть конкурс4 грудня, 18:29 • 2872 перегляди
Посланці Трампа зустрінуться з українськими переговорниками на тлі пом'якшення санкцій проти рф - ЗМІ4 грудня, 18:55 • 4060 перегляди
Прем'єр Британії про санкції проти ГРУ: моральна відповідальність лежить на путіні4 грудня, 19:10 • 3084 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 28607 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 29343 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 37924 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 45048 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 70523 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сектор Газа
Донецька область
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 13583 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 27219 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 28461 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 73220 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 75983 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)
Дипломатка

Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Дональд Трамп заявив, що війна в Україні зрештою закінчиться. США наполегливо працюють над цим, "встановлюючи мир по всьому світу, врегульовуючи війни на рівнях, яких ніхто раніше не бачив".

Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу

Війна в Україні зрештою буде закінчена. Таке переконання під час промови на святковій церемонії вмикання вогнів на різдвяній ялинці біля Білого дому висловив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, минулого тижня у війні в Україні загинули 8 тисяч солдатів, а протягом місяця сторони втратили 27 тисячі воїнів.

Треба це зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим. І ми встановлюємо мир по всьому світу, врегульовуючи війни на рівнях, яких ніхто раніше не бачив. Аж вісім таких. Ми шукаємо ще одну - росія-Україна. Якщо це можливо. І я думаю, що ми зрештою цього досягнемо

- сказав президент США.

Нагадаємо

Напередодні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Київ і москва нібито мали можливість раніше досягти домовленостей щодо завершення війни, але "у своїй мудрості вирішили цього не робити".

ЄС має створити власний мирний план для України, не покладаючись на Трампа – єврокомісар оборони04.12.25, 20:20 • 4546 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ