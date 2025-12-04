$42.330.01
49.180.13
ukenru
23:09 • 956 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
21:56 • 3336 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 13195 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 21088 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 26495 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 20587 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 24426 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 23202 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 24772 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 29874 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Трамп: Київ і москва могли раніше досягти мирних домовленостей, але вирішили цього не робити

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Україна та росія мали можливість раніше досягти домовленостей щодо завершення війни, але "у своїй мудрості вирішили цього не робити". Він вважає, що найкращим часом для укладення мирної угоди був момент, коли він говорив про відсутність карт.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Київ і москва нібито мали можливість раніше досягти домовленостей щодо завершення війни, але "у своїй мудрості вирішили цього не робити". Найкращим часом для укладення мирної угоди був момент, коли він говорив за відсутність карт. Про це інформує УНН посиланням на трансляцію Білого дому.  

Деталі

Під час брифінгу у Білому домі Дональд Трамп підкреслив, що вважає війну трагедією, якої можна було уникнути. Згадуючи свої минулі спроби заохотити сторони до переговорів, він відзначив, що не вбачав у них "переваг", які б виправдовували продовження конфлікту.

Знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив про "карти" - я говорив: у вас немає карт. Тоді й потрібно було укладати угоду. Я думав, що той час був набагато кращим моментом для врегулювання. Але вони, за своєю мудрістю, вирішили цього не робити. Зараз у них багато факторів проти них

- сказав президент США.

Ці слова прозвучали на фоні обговорення нового мирного плану США, розробленого командою Трампа, який, за його словами, вже обговорювався під час "досить непоганої зустрічі" його спецпредставника та зятя з президентом рф володимиром путіним.

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США, за повідомленнями скоротили до 19 пунктів. Трамп називав цифру у 22 пункти.

Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP04.12.25, 00:09 • 956 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Женева
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ