Трамп: Київ і москва могли раніше досягти мирних домовленостей, але вирішили цього не робити

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Київ і москва нібито мали можливість раніше досягти домовленостей щодо завершення війни, але "у своїй мудрості вирішили цього не робити". Найкращим часом для укладення мирної угоди був момент, коли він говорив за відсутність карт. Про це інформує УНН посиланням на трансляцію Білого дому.

Деталі

Під час брифінгу у Білому домі Дональд Трамп підкреслив, що вважає війну трагедією, якої можна було уникнути. Згадуючи свої минулі спроби заохотити сторони до переговорів, він відзначив, що не вбачав у них "переваг", які б виправдовували продовження конфлікту.

Знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив про "карти" - я говорив: у вас немає карт. Тоді й потрібно було укладати угоду. Я думав, що той час був набагато кращим моментом для врегулювання. Але вони, за своєю мудрістю, вирішили цього не робити. Зараз у них багато факторів проти них - сказав президент США.

Ці слова прозвучали на фоні обговорення нового мирного плану США, розробленого командою Трампа, який, за його словами, вже обговорювався під час "досить непоганої зустрічі" його спецпредставника та зятя з президентом рф володимиром путіним.

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США, за повідомленнями скоротили до 19 пунктів. Трамп називав цифру у 22 пункти.

