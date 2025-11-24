$42.270.11
48.700.19
ukenru
14:30 • 5106 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00 • 11064 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47 • 17512 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20 • 19368 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 14529 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 12945 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 11198 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9364 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 10344 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 11306 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
77%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 28631 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 24755 перегляди
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі24 листопада, 08:21 • 19157 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"10:50 • 18760 перегляди
Стрілянина між батьками у львівській школі: поранений один чоловік, діти не постраждали – Садовий10:55 • 11444 перегляди
Публікації
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:47 • 17519 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
13:20 • 19374 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 39621 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 65314 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 142830 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Львів
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 24799 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 28682 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 41609 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 52057 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 53655 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Financial Times

Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT

Київ • УНН

 • 5132 перегляди

Початковий 28-пунктний мирний план США між Україною та рф скоротили до 19 пунктів за підсумками переговорів у неділю. Європейські лідери висловлювали занепокоєння щодо деяких частин плану, зокрема вимог щодо санкцій проти москви та замороження російських суверенних активів.

Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
t.me/ermaka2022

Початковий 28-пунктний мирний план США між Україною та рф за підсумками переговорів у неділю скоротили до 19 пунктів, з посиланням на джерела повідомляє Financial Times, пише УНН.

Як повідомили Financial Times люди, ознайомлені з обговореннями, переговори в неділю призвели до скорочення мирного плану з початкових 28 до 19 пунктів

- ідеться у публікації.

Люди, як вказано, не уточнили, які елементи були вилучені. Перед переговорами європейські лідери висловили занепокоєння щодо деяких частин плану, зокрема вимог щодо санкцій проти москви та замороження російських суверенних активів, що, за їхніми словами, має вирішувати ЄС.

Нагадаємо

Bloomberg повідомило, що радники з національної безпеки досягли значного прогресу пізно в неділю, "скоротивши початковий план до меншого переліку ключових пунктів для якомога швидше досягнення припинення вогню".

За даними Reuters, після недільних переговорів у понеділок Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Женеві з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившися про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля.

Пізніше сьогодні Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, і він чекає повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.

Переговори продовжаться на робочому рівні найближчими днями, повідомили в ОП Bloomberg.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Женева
Financial Times
Reuters
Bloomberg
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна