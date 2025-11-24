Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Київ • УНН
Початковий 28-пунктний мирний план США між Україною та рф скоротили до 19 пунктів за підсумками переговорів у неділю. Європейські лідери висловлювали занепокоєння щодо деяких частин плану, зокрема вимог щодо санкцій проти москви та замороження російських суверенних активів.
за підсумками переговорів у неділю скоротили до 19 пунктів, з посиланням на джерела повідомляє Financial Times, пише УНН.
Як повідомили Financial Times люди, ознайомлені з обговореннями, переговори в неділю призвели до скорочення мирного плану з початкових 28 до 19 пунктів
Люди, як вказано, не уточнили, які елементи були вилучені. Перед переговорами європейські лідери висловили занепокоєння щодо деяких частин плану, зокрема вимог щодо санкцій проти москви та замороження російських суверенних активів, що, за їхніми словами, має вирішувати ЄС.
Bloomberg повідомило, що радники з національної безпеки досягли значного прогресу пізно в неділю, "скоротивши початковий план до меншого переліку ключових пунктів для якомога швидше досягнення припинення вогню".
За даними Reuters, після недільних переговорів у понеділок Сполучені Штати та Україна "продовжили з переговорами" у Женеві з метою розробки взаємоприйнятного мирного плану, домовившися про зміни до пропозиції США, яку Київ та його європейські союзники розглядали як список бажань кремля.
Пізніше сьогодні Президент Зеленський повідомив, що українська делегація повертається додому, і він чекає повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.
Переговори продовжаться на робочому рівні найближчими днями, повідомили в ОП Bloomberg.