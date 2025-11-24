Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Киев • УНН
Первоначальный 28-пунктный мирный план США между Украиной и рф сократили до 19 пунктов по итогам переговоров в воскресенье. Европейские лидеры выражали обеспокоенность по поводу некоторых частей плана, в частности требований по санкциям против Москвы и замораживанию российских суверенных активов.
Первоначальный мирный план США из 28 пунктов между Украиной и рф по итогам переговоров в воскресенье сократили до 19 пунктов, со ссылкой на источники сообщает Financial Times, пишет УНН.
Как сообщили Financial Times люди, знакомые с обсуждениями, переговоры в воскресенье привели к сокращению мирного плана с первоначальных 28 до 19 пунктов
Люди, как указано, не уточнили, какие элементы были изъяты. Перед переговорами европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу некоторых частей плана, в частности требований по санкциям против Москвы и замораживанию российских суверенных активов, что, по их словам, должен решать ЕС.
Напомним
Bloomberg сообщил, что советники по национальной безопасности достигли значительного прогресса поздно вечером в воскресенье, "сократив первоначальный план до меньшего перечня ключевых пунктов для скорейшего достижения прекращения огня".
По данным Reuters, после воскресных переговоров в понедельник Соединенные Штаты и Украина "продолжили переговоры" в Женеве с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях к предложению США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список пожеланий Кремля.
Позже сегодня Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, и он ждет полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.
Переговоры продолжатся на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.