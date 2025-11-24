$42.270.11
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT

Киев • УНН

 • 3400 просмотра

Первоначальный 28-пунктный мирный план США между Украиной и рф сократили до 19 пунктов по итогам переговоров в воскресенье. Европейские лидеры выражали обеспокоенность по поводу некоторых частей плана, в частности требований по санкциям против Москвы и замораживанию российских суверенных активов.

Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
t.me/ermaka2022

Первоначальный мирный план США из 28 пунктов между Украиной и рф по итогам переговоров в воскресенье сократили до 19 пунктов, со ссылкой на источники сообщает Financial Times, пишет УНН.

Как сообщили Financial Times люди, знакомые с обсуждениями, переговоры в воскресенье привели к сокращению мирного плана с первоначальных 28 до 19 пунктов

- говорится в публикации.

Люди, как указано, не уточнили, какие элементы были изъяты. Перед переговорами европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу некоторых частей плана, в частности требований по санкциям против Москвы и замораживанию российских суверенных активов, что, по их словам, должен решать ЕС.

Напомним

Bloomberg сообщил, что советники по национальной безопасности достигли значительного прогресса поздно вечером в воскресенье, "сократив первоначальный план до меньшего перечня ключевых пунктов для скорейшего достижения прекращения огня".

По данным Reuters, после воскресных переговоров в понедельник Соединенные Штаты и Украина "продолжили переговоры" в Женеве с целью разработки взаимоприемлемого мирного плана, договорившись об изменениях к предложению США, которое Киев и его европейские союзники рассматривали как список пожеланий Кремля.

Позже сегодня Президент Зеленский сообщил, что украинская делегация возвращается домой, и он ждет полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.

Переговоры продолжатся на рабочем уровне в ближайшие дни, сообщили в ОП Bloomberg.

Юлия Шрамко

