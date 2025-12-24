Посол США при НАТО прогнозирует завершение войны в Украине в ближайшие 90 дней

Завершение войны в Украине возможно в течение следующих 90 дней. Об этом в эфире Fox News заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает УНН.

По его словам, Украина страдает от российских атак по энергетике, но и россияне несут значительный ущерб от украинских ударов, поэтому эта война должна закончиться.

Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это бессмысленно. Это продолжается уже четыре года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ. И смерть и разрушения просто должны закончиться