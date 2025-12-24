Посол США при НАТО прогнозирует завершение войны в Украине в ближайшие 90 дней

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 15473 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 19988 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 14711 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 21174 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 28054 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 17949 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 19413 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 35550 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 51148 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 70632 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0м/с
73%
766мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Правительство рф замораживает строительство железной дороги в Арктике на более чем 10 млрд долларов: стали известны причины24 декабря, 11:40 • 13336 просмотра
Зеленский идет на значительную уступку, чтобы прекратить войну в Украине - СМИ24 декабря, 12:45 • 6614 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле24 декабря, 13:13 • 11959 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 10204 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 13881 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 15474 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 13918 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 19991 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 21175 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 28055 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Франк-Вальтер Штайнмайер
Эмманюэль Макрон
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo24 декабря, 14:00 • 10239 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 22642 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 11032 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 36449 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 32690 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
The Washington Post
Фильм

Посол США при НАТО прогнозирует завершение войны в Украине в ближайшие 90 дней

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что война в Украине может закончиться в течение следующих 90 дней. Он подчеркнул, что администрация Трампа работает над миром и будет давить на обе стороны для прекращения конфликта.

Посол США при НАТО прогнозирует завершение войны в Украине в ближайшие 90 дней

Завершение войны в Украине возможно в течение следующих 90 дней. Об этом в эфире Fox News заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, Украина страдает от российских атак по энергетике, но и россияне несут значительный ущерб от украинских ударов, поэтому эта война должна закончиться.

Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это бессмысленно. Это продолжается уже четыре года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ. И смерть и разрушения просто должны закончиться

- сказал Уитакер.

Он добавил, что администрация Трампа продолжает работать над миром и будет давить на обе стороны для достижения цели.

Напомним

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер назвал продуктивными переговоры по прекращению российско-украинской войны.

Зеленский стремится к встрече с Трампом на фоне нерешенных территориальных вопросов24.12.25, 11:56 • 2624 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
НАТО
Дональд Трамп
Украина