Посол США при НАТО прогнозирует завершение войны в Украине в ближайшие 90 дней
Киев • УНН
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что война в Украине может закончиться в течение следующих 90 дней. Он подчеркнул, что администрация Трампа работает над миром и будет давить на обе стороны для прекращения конфликта.
Завершение войны в Украине возможно в течение следующих 90 дней. Об этом в эфире Fox News заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, Украина страдает от российских атак по энергетике, но и россияне несут значительный ущерб от украинских ударов, поэтому эта война должна закончиться.
Президент Трамп, я думаю, исходит именно из того, что убийства должны прекратиться. Это бессмысленно. Это продолжается уже четыре года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ. И смерть и разрушения просто должны закончиться
Он добавил, что администрация Трампа продолжает работать над миром и будет давить на обе стороны для достижения цели.
Напомним
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер назвал продуктивными переговоры по прекращению российско-украинской войны.
