Ирак заявил об открытии нового маршрута для экспорта нефти на фоне закрытия Ормузского пролива

Министр нефти Ирака Хайян Абдул-Гани заявил в понедельник в видеообращении, что трубопровод из города Киркук на севере страны в Турцию заработает в течение недели, что позволит стране возобновить экспорт нефти, прерванный из-за продолжающейся войны в регионе, пишет УНН со ссылкой на AP.

Ранее Ирак экспортировал около 3,4 миллиона баррелей нефти в день через свой южный порт Басра, сказал он, но "в свете военных операций и закрытия Ормузского пролива экспорт иракской нефти прекратился через два-три дня после начала войны в регионе".

Абдул-Гани сказал, что трубопровод из Киркука в Турцию, мощностью от 200 000 до 250 000 баррелей в день, сейчас проходит гидростатические испытания.

Маршрут обойдет полуавтономный курдский район на севере Ирака после того, как Багдад не смог достичь соглашения с местными властями об условиях экспорта через другой трубопровод в курдском регионе.

