Делегація України вже повертається з Женеви - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стере, обговоривши переговорний процес у Женеві щодо припинення війни з росією. Українська делегація повертається додому, і Зеленський чекає повноцінної доповіді щодо ходу переговорів.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Стере. Сторони обговорили переговорний процес в Женеві щодо припинення війни з росією, а також інші питання, повідомляє УНН з посиланням на Telegram Зеленського.
Деталі
Зеленський розповів норвезькому прем’єру про перші результати роботи радників у Женеві. Наразі українська делегація повертається додому, і Зеленський чекає повноцінної доповіді сьогодні ввечері щодо ходу переговорів у Женеві та ключових акцентів партнерів.
За підсумками доповідей будемо визначатися щодо подальших кроків, таймінгу. Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі
Він подякував Норвегії і іншим партнерам України за підтримку.
Нагадаємо
США та Україна продовжили переговори у Швейцарії щодо мирного плану, домовившись про зміни до пропозиції Дональда Трампа. Вашингтон очікує пропозицій від Києва найближчими днями.