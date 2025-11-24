Делегация Украины уже возвращается из Женевы - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере, обсудив переговорный процесс в Женеве по прекращению войны с россией. Украинская делегация возвращается домой, и Зеленский ждет полноценного доклада о ходе переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере. Стороны обсудили переговорный процесс в Женеве по прекращению войны с россией, а также другие вопросы, сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского.
Детали
Зеленский рассказал норвежскому премьеру о первых результатах работы советников в Женеве. Сейчас украинская делегация возвращается домой, и Зеленский ждет полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентах партнеров.
По итогам докладов будем определяться относительно дальнейших шагов, тайминга. Продолжим координироваться с Европой и другими партнерами в мире
Он поблагодарил Норвегию и других партнеров Украины за поддержку.
Напомним
США и Украина продолжили переговоры в Швейцарии по мирному плану, договорившись об изменениях в предложение Дональда Трампа. Вашингтон ожидает предложений от Киева в ближайшие дни.