россия установила полный контроль над продовольственным рынком беларуси - СВР Украины

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Служба внешней разведки Украины сообщает, что россия контролирует продовольственный рынок беларуси. Производство свинины в стране сократилось на 12%, а россия наращивает экспорт, превращая беларусь в зависимый рынок сбыта.

россия установила полный контроль над продовольственным рынком беларуси - СВР Украины

россия установила контроль над продовольственным рынком беларуси. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в 2025 году белорусский рынок свинины стремительно приходит в упадок: производство сократилось на 12 %, поголовье уменьшилось на 121 тыс. голов, а в отдельных регионах оно фактически исчезло.

На этом фоне россия агрессивно наращивает экспорт, превращая беларусь в зависимый рынок сбыта. Поставки свинины из рф выросли на треть, превысив 324 тыс. тонн – на 26 % больше, чем в прошлом году, и фактически вытесняют местных производителей

- говорится в сообщении.

Экономика РФ истощена войной, 2026 год станет критическим - WP

Указывается, что российский рынок мяса переживает падение внутреннего спроса, что привело к снижению оптовых цен до уровня 2023 года. Так, в декабре подешевели все категории, но больше всего – свинина. При этом конкуренция с китайскими производителями усилила давление: цены на отдельные части свиной туши в россии опустились ниже себестоимости куриного филе из КНР, что заставило российских поставщиков агрессивно сбрасывать продукцию в беларусь, подрывая позиции местных колхозов.

беларусь стала главным импортером российского сала – сюда поступает около 80 % экспорта, более 10 тыс. тонн на почти $15 млн. Поставки выросли на 4 % в физическом и на 29 % в денежном выражении. Аналогичная ситуация и в молочном сегменте: экспорт российского молока и сливок в таре вырос на 23 %, а беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей, получив 10 % от общего объема в $40 млн

- рассказали в СВРУ.

Там добавили: на этом фоне социология фиксирует ухудшение настроений. Так, треть респондентов заявила об ухудшении экономической ситуации и собственного благосостояния.

"Негативных оценок стало больше, а позитивных – меньше. Это подчеркивает главную тенденцию: россия не просто поставляет продукцию, она вытесняет белорусских производителей из ключевого драйвера экономики – продовольственной сферы, превращая страну в зависимый придаток собственного рынка", - резюмируют в СВРУ.

Напомним

Граждане рф все больше экономят на продуктах и переходят к покупкам в жестких дискаунтерах в связи с "экономическим контекстом". Об этом в интервью российским СМИ рассказала президент группы X5, крупнейшего в стране ритейлера, Екатерина Лобачева.

РФ тратит на войну 43,4 млрд рублей в день – это 1,9 млрд в час: ВПК стал "черной дырой" для бюджета – СВР

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира
Беларусь
Служба внешней разведки Украины