22 грудня, 19:00 • 12196 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 24462 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
22 грудня, 14:35 • 38131 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
22 грудня, 14:00 • 28439 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 27274 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
22 грудня, 13:06 • 25751 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
22 грудня, 11:25 • 23848 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 21185 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18397 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
22 грудня, 10:33 • 13993 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
росіяни масово перейшли на режим економії на продуктах харчування - росЗМІ

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Президентка групи X5 Катерина Лобачова повідомила, що громадяни рф економлять на продуктах і переходять до жорстких дискаунтерів. Зростання споживання в росії сповільнилося до 2%, а виробництво продовольчих товарів скорочується.

росіяни масово перейшли на режим економії на продуктах харчування - росЗМІ

Громадяни рф дедалі більше економлять на продуктах і переходять до покупок у жорстких дискаунтерах у зв'язку з "економічним контекстом". Про це в інтерв'ю російським ЗМІ розповіла президентка групи X5, найбільшого в країні рітейлера, Катерина Лобачова, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, у 2025 році в росії сповільнилося зростання споживання.

Раніше воно зростало в середньому на 6-8%, зараз темпи сповільнилися до 2%. Плюс є набір факторів, що посилили тренд. Насамперед це скорочення самого населення, ощадна модель споживання, висока ключова ставка Центробанку

- уточнила Лобачова.

За її словами, значна частина росіян зараз змушена виплачувати кредити і через це "стримує споживання", а це, у свою чергу, "дедалі більше впливає" на виробників продуктів харчування.

"Що таке уповільнення економіки? Якщо вчора ви вкладалися в модернізацію та розширення свого виробництва, сьогодні ви до цього підходитимете з більшою обережністю. Ми бачимо, що зниження виробництва вже відбувається", - пояснила Лобачова.

Довідково

За даними росстату, цього року вперше за 15 років виробництво продовольчих товарів у росії скорочується - на 0,6% рік до року у січні-вересні. Обсяг інвестицій у галузі скоротився майже вдвічі - 104,7 млрд рублів за січень-листопад проти 194,6 млрд рублів у тому ж періоді роком раніше.

За даними російського сбербанку, зростання витрат на продукти харчування до середини грудня сповільнилося до 1,5% рік до року майже в 10 разів у порівнянні з січнем. У реальному вираженні, з урахуванням інфляції, яку росстат оцінює у 5,8% у річному вираженні, витрати споживачів почали скорочуватися більш ніж на 5%.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, військові видатки рф за 9 місяців 2025 року сягнули 11,8 трлн рублів, що вчетверо більше, ніж у 2021 році. Війна коштує 43,4 млрд рублів на день, поглинаючи 44% федеральних податків.

Економіка рф виснажена війною, 2026 рік стане критичним - WP23.12.25, 01:00 • 3344 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу