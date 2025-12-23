росіяни масово перейшли на режим економії на продуктах харчування - росЗМІ

Громадяни рф дедалі більше економлять на продуктах і переходять до покупок у жорстких дискаунтерах у зв'язку з "економічним контекстом". Про це в інтерв'ю російським ЗМІ розповіла президентка групи X5, найбільшого в країні рітейлера, Катерина Лобачова, повідомляє УНН.

Деталі

За її словами, у 2025 році в росії сповільнилося зростання споживання.

Раніше воно зростало в середньому на 6-8%, зараз темпи сповільнилися до 2%. Плюс є набір факторів, що посилили тренд. Насамперед це скорочення самого населення, ощадна модель споживання, висока ключова ставка Центробанку - уточнила Лобачова.

За її словами, значна частина росіян зараз змушена виплачувати кредити і через це "стримує споживання", а це, у свою чергу, "дедалі більше впливає" на виробників продуктів харчування.

"Що таке уповільнення економіки? Якщо вчора ви вкладалися в модернізацію та розширення свого виробництва, сьогодні ви до цього підходитимете з більшою обережністю. Ми бачимо, що зниження виробництва вже відбувається", - пояснила Лобачова.

Довідково

За даними росстату, цього року вперше за 15 років виробництво продовольчих товарів у росії скорочується - на 0,6% рік до року у січні-вересні. Обсяг інвестицій у галузі скоротився майже вдвічі - 104,7 млрд рублів за січень-листопад проти 194,6 млрд рублів у тому ж періоді роком раніше.

За даними російського сбербанку, зростання витрат на продукти харчування до середини грудня сповільнилося до 1,5% рік до року майже в 10 разів у порівнянні з січнем. У реальному вираженні, з урахуванням інфляції, яку росстат оцінює у 5,8% у річному вираженні, витрати споживачів почали скорочуватися більш ніж на 5%.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, військові видатки рф за 9 місяців 2025 року сягнули 11,8 трлн рублів, що вчетверо більше, ніж у 2021 році. Війна коштує 43,4 млрд рублів на день, поглинаючи 44% федеральних податків.

