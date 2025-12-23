россияне массово перешли на режим экономии на продуктах питания - росСМИ
Киев • УНН
Президент группы X5 Екатерина Лобачева сообщила, что граждане РФ экономят на продуктах и переходят к жестким дискаунтерам. Рост потребления в России замедлился до 2%, а производство продовольственных товаров сокращается.
Граждане РФ все больше экономят на продуктах и переходят к покупкам в жестких дискаунтерах в связи с "экономическим контекстом". Об этом в интервью российским СМИ рассказала президент группы X5, крупнейшего в стране ритейлера, Екатерина Лобачева, сообщает УНН.
Детали
По ее словам, в 2025 году в России замедлился рост потребления.
Раньше он рос в среднем на 6-8%, сейчас темпы замедлились до 2%. Плюс есть набор факторов, усиливших тренд. Прежде всего это сокращение самого населения, сберегательная модель потребления, высокая ключевая ставка Центробанка
По ее словам, значительная часть россиян сейчас вынуждена выплачивать кредиты и из-за этого "сдерживает потребление", а это, в свою очередь, "все больше влияет" на производителей продуктов питания.
"Что такое замедление экономики? Если вчера вы вкладывались в модернизацию и расширение своего производства, сегодня вы к этому будете подходить с большей осторожностью. Мы видим, что снижение производства уже происходит", - пояснила Лобачева.
Справка
По данным Росстата, в этом году впервые за 15 лет производство продовольственных товаров в России сокращается - на 0,6% год к году в январе-сентябре. Объем инвестиций в отрасли сократился почти вдвое - 104,7 млрд рублей за январь-ноябрь против 194,6 млрд рублей в том же периоде годом ранее.
По данным российского Сбербанка, рост расходов на продукты питания к середине декабря замедлился до 1,5% год к году почти в 10 раз по сравнению с январем. В реальном выражении, с учетом инфляции, которую Росстат оценивает в 5,8% в годовом выражении, расходы потребителей начали сокращаться более чем на 5%.
Напомним
По данным Службы внешней разведки Украины, военные расходы РФ за 9 месяцев 2025 года достигли 11,8 трлн рублей, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Война стоит 43,4 млрд рублей в день, поглощая 44% федеральных налогов.
