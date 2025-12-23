россияне массово перешли на режим экономии на продуктах питания - росСМИ

$42.250.09
22 декабря, 19:00
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Популярные новости
Оккупанты превратили театр в Мариуполе в объект пропаганды - ЦПД00:01 • 6718 просмотра
Активность вражеских дронов изменила маршруты ряда пассажирских поездов в Украине: Укрзализныця назвала рейсы00:39 • 7908 просмотра
"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"02:14 • 8474 просмотра
В Днепре разоблачили мошенников, обманувших клиентов банков на более чем 50 млн гривен: в Киберполиции рассказали деталиPhoto02:50 • 6592 просмотра
Между Виткоффом и Рубио существует конфликт во взглядах на завершение войны в Украине - NBC News04:02 • 6358 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий22 декабря, 11:19 • 38092 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 67864 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 89787 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 124719 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 12269 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 15126 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 37680 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 35046 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 36819 просмотра
россияне массово перешли на режим экономии на продуктах питания - росСМИ

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Президент группы X5 Екатерина Лобачева сообщила, что граждане РФ экономят на продуктах и переходят к жестким дискаунтерам. Рост потребления в России замедлился до 2%, а производство продовольственных товаров сокращается.

россияне массово перешли на режим экономии на продуктах питания - росСМИ

Граждане РФ все больше экономят на продуктах и переходят к покупкам в жестких дискаунтерах в связи с "экономическим контекстом". Об этом в интервью российским СМИ рассказала президент группы X5, крупнейшего в стране ритейлера, Екатерина Лобачева, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, в 2025 году в России замедлился рост потребления.

Раньше он рос в среднем на 6-8%, сейчас темпы замедлились до 2%. Плюс есть набор факторов, усиливших тренд. Прежде всего это сокращение самого населения, сберегательная модель потребления, высокая ключевая ставка Центробанка

- уточнила Лобачева.

По ее словам, значительная часть россиян сейчас вынуждена выплачивать кредиты и из-за этого "сдерживает потребление", а это, в свою очередь, "все больше влияет" на производителей продуктов питания.

"Что такое замедление экономики? Если вчера вы вкладывались в модернизацию и расширение своего производства, сегодня вы к этому будете подходить с большей осторожностью. Мы видим, что снижение производства уже происходит", - пояснила Лобачева.

Справка

По данным Росстата, в этом году впервые за 15 лет производство продовольственных товаров в России сокращается - на 0,6% год к году в январе-сентябре. Объем инвестиций в отрасли сократился почти вдвое - 104,7 млрд рублей за январь-ноябрь против 194,6 млрд рублей в том же периоде годом ранее.

По данным российского Сбербанка, рост расходов на продукты питания к середине декабря замедлился до 1,5% год к году почти в 10 раз по сравнению с январем. В реальном выражении, с учетом инфляции, которую Росстат оценивает в 5,8% в годовом выражении, расходы потребителей начали сокращаться более чем на 5%.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, военные расходы РФ за 9 месяцев 2025 года достигли 11,8 трлн рублей, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Война стоит 43,4 млрд рублей в день, поглощая 44% федеральных налогов.

Экономика РФ истощена войной, 2026 год станет критическим - WP23.12.25, 01:00 • 3360 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаНовости Мира