Граждане РФ все больше экономят на продуктах и переходят к покупкам в жестких дискаунтерах в связи с "экономическим контекстом". Об этом в интервью российским СМИ рассказала президент группы X5, крупнейшего в стране ритейлера, Екатерина Лобачева, сообщает УНН.

Детали

По ее словам, в 2025 году в России замедлился рост потребления.

Раньше он рос в среднем на 6-8%, сейчас темпы замедлились до 2%. Плюс есть набор факторов, усиливших тренд. Прежде всего это сокращение самого населения, сберегательная модель потребления, высокая ключевая ставка Центробанка - уточнила Лобачева.

По ее словам, значительная часть россиян сейчас вынуждена выплачивать кредиты и из-за этого "сдерживает потребление", а это, в свою очередь, "все больше влияет" на производителей продуктов питания.

"Что такое замедление экономики? Если вчера вы вкладывались в модернизацию и расширение своего производства, сегодня вы к этому будете подходить с большей осторожностью. Мы видим, что снижение производства уже происходит", - пояснила Лобачева.

Справка

По данным Росстата, в этом году впервые за 15 лет производство продовольственных товаров в России сокращается - на 0,6% год к году в январе-сентябре. Объем инвестиций в отрасли сократился почти вдвое - 104,7 млрд рублей за январь-ноябрь против 194,6 млрд рублей в том же периоде годом ранее.

По данным российского Сбербанка, рост расходов на продукты питания к середине декабря замедлился до 1,5% год к году почти в 10 раз по сравнению с январем. В реальном выражении, с учетом инфляции, которую Росстат оценивает в 5,8% в годовом выражении, расходы потребителей начали сокращаться более чем на 5%.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, военные расходы РФ за 9 месяцев 2025 года достигли 11,8 трлн рублей, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Война стоит 43,4 млрд рублей в день, поглощая 44% федеральных налогов.

