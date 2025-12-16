Видатки рф за дев'ять місяців 2025 року сягнули рекордних 11,8 трлн рублів. кремль відтворює радянську модель, де колосальні витрати на армію не мають жодної економічної віддачі. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

У порівнянні з довоєнним 2021 роком воєнний бюджет зріс майже вчетверо. Наразі війна коштує російським платникам податків 43,4 млрд рублів на день (1,9 млрд на годину). кремль витрачає на армію 44% усіх зібраних федеральних податків, що фактично паралізує цивільні сектори.

Сукупна вартість вторгнення вже сягнула 542 млрд доларів. Ця сума еквівалентна 24 рокам фінансування всієї вищої освіти росії або 22 рокам федеральних видатків на медицину.

Попри нарощування виробництва, російський ВПК не створює зростання, а лише поглинає ресурси. Модель "воєнного виживання" витісняє інвестиції у технології та соціальну сферу, цементуючи економічну деградацію та хронічні фіскальні ризики за зразком пізнього СРСР.

