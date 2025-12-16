$42.250.05
17:02 • 6442 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 13696 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 14420 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 18122 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 18416 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 22652 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 24231 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 23996 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 28727 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24164 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
рф тратить на війну 43,4 млрд рублів на день – це 1,9 млрд на годину: ВПК став "чорною дірою" для бюджету – СЗРУ

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Військові видатки рф за 9 місяців 2025 року сягнули 11,8 трлн рублів, що вчетверо більше, ніж у 2021 році. Війна коштує 43,4 млрд рублів на день, поглинаючи 44% федеральних податків.

рф тратить на війну 43,4 млрд рублів на день – це 1,9 млрд на годину: ВПК став "чорною дірою" для бюджету – СЗРУ

Видатки рф за дев'ять місяців 2025 року сягнули рекордних 11,8 трлн рублів. кремль відтворює радянську модель, де колосальні витрати на армію не мають жодної економічної віддачі. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

У порівнянні з довоєнним 2021 роком воєнний бюджет зріс майже вчетверо. Наразі війна коштує російським платникам податків 43,4 млрд рублів на день (1,9 млрд на годину). кремль витрачає на армію 44% усіх зібраних федеральних податків, що фактично паралізує цивільні сектори.

40% бюджету на армію: путін підписав бюджет росії на 2026 рік 01.12.25, 13:31 • 9668 переглядiв

Сукупна вартість вторгнення вже сягнула 542 млрд доларів. Ця сума еквівалентна 24 рокам фінансування всієї вищої освіти росії або 22 рокам федеральних видатків на медицину.

Попри нарощування виробництва, російський ВПК не створює зростання, а лише поглинає ресурси. Модель "воєнного виживання" витісняє інвестиції у технології та соціальну сферу, цементуючи економічну деградацію та хронічні фіскальні ризики за зразком пізнього СРСР.

російська "воєнна економіка" вичерпала ресурс: у розвідці розповіли про ознаки12.12.25, 13:11 • 14782 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Державний бюджет
Війна в Україні