Расходы РФ за девять месяцев 2025 года достигли рекордных 11,8 трлн рублей. Кремль воспроизводит советскую модель, где колоссальные расходы на армию не имеют никакой экономической отдачи. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Подробности

По сравнению с довоенным 2021 годом военный бюджет вырос почти в четыре раза. Сейчас война стоит российским налогоплательщикам 43,4 млрд рублей в день (1,9 млрд в час). Кремль тратит на армию 44% всех собранных федеральных налогов, что фактически парализует гражданские секторы.

Совокупная стоимость вторжения уже достигла 542 млрд долларов. Эта сумма эквивалентна 24 годам финансирования всего высшего образования России или 22 годам федеральных расходов на медицину.

Несмотря на наращивание производства, российский ВПК не создает роста, а лишь поглощает ресурсы. Модель "военного выживания" вытесняет инвестиции в технологии и социальную сферу, цементируя экономическую деградацию и хронические фискальные риски по образцу позднего СССР.

