17:02 • 6600 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20 • 13840 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 14534 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 18239 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 18508 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 22697 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 24265 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24009 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 28743 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24174 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
РФ тратит на войну 43,4 млрд рублей в день – это 1,9 млрд в час: ВПК стал "черной дырой" для бюджета – СВР

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Военные расходы РФ за 9 месяцев 2025 года достигли 11,8 трлн рублей, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. Война стоит 43,4 млрд рублей в день, поглощая 44% федеральных налогов.

РФ тратит на войну 43,4 млрд рублей в день – это 1,9 млрд в час: ВПК стал "черной дырой" для бюджета – СВР

Расходы РФ за девять месяцев 2025 года достигли рекордных 11,8 трлн рублей. Кремль воспроизводит советскую модель, где колоссальные расходы на армию не имеют никакой экономической отдачи. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Подробности

По сравнению с довоенным 2021 годом военный бюджет вырос почти в четыре раза. Сейчас война стоит российским налогоплательщикам 43,4 млрд рублей в день (1,9 млрд в час). Кремль тратит на армию 44% всех собранных федеральных налогов, что фактически парализует гражданские секторы.

40% бюджета на армию: путин подписал бюджет россии на 2026 год01.12.25, 13:31 • 9670 просмотров

Совокупная стоимость вторжения уже достигла 542 млрд долларов. Эта сумма эквивалентна 24 годам финансирования всего высшего образования России или 22 годам федеральных расходов на медицину.

Несмотря на наращивание производства, российский ВПК не создает роста, а лишь поглощает ресурсы. Модель "военного выживания" вытесняет инвестиции в технологии и социальную сферу, цементируя экономическую деградацию и хронические фискальные риски по образцу позднего СССР.

российская "военная экономика" исчерпала ресурс: в разведке рассказали о признаках12.12.25, 13:11 • 14783 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Война в Украине