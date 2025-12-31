В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина

российский диктатор владимир путин поручил в 2026 году расширить так называемую буферную зону на северо-востоке Украины. Такое заявление объявил начальник Генерального штаба ВС рф валерий герасимов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Он сообщил, что путин поручил в 2026 году расширить буферную зону в Сумской и Харьковской областях Украины вблизи российской границы. По данным росСМИ, он также инспектировал группировку войск "Север".

Он напомнил, что эта группировка была сформирована в начале 2024 года. В москве утверждают, что ее задачей является создание "буфера" вдоль границы и оттеснение украинских сил вглубь территории Украины с последующим развитием наступательных действий.

Заявление герасимова прозвучало на фоне угроз россии ответить на якобы попытку "атаки" на резиденцию путина, о которой москва заявила без предоставления доказательств. Украинская сторона эти обвинения отвергла, назвав их попыткой сорвать потенциальные мирные переговоры на фоне приближения войны к четвертому году.

Официальной реакции Украины на слова герасимова по состоянию на сейчас нет.

