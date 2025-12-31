В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
07:11 • 2758 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 6404 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 20901 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 52098 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 37419 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 32719 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 30724 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21476 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19756 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24312 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
4.1м/с
80%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Польша требует расследовать дезинформацию в TikTok с призывами к выходу из ЕС30 декабря, 23:34 • 9066 просмотра
Атака на Киевскую область: вражеский дрон поразил многоэтажку в Белой Церкви, под ударом и столица30 декабря, 23:58 • 4788 просмотра
Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали детиPhoto31 декабря, 01:06 • 22102 просмотра
В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников31 декабря, 01:42 • 14463 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом04:30 • 6970 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 44401 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 47570 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 42905 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 69821 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 67708 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Сергей Лысак
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Одесса
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 14450 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 52108 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 25767 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 37226 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 50507 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Грибы

В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Российский диктатор владимир путин поручил расширить буферную зону в Сумской и Харьковской областях Украины до 2026 года. Это заявление объявил начальник Генерального штаба ВС рф валерий герасимов.

В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина

российский диктатор владимир путин поручил в 2026 году расширить так называемую буферную зону на северо-востоке Украины. Такое заявление объявил начальник Генерального штаба ВС рф валерий герасимов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Он сообщил, что путин поручил в 2026 году расширить буферную зону в Сумской и Харьковской областях Украины вблизи российской границы. По данным росСМИ, он также инспектировал группировку войск "Север".

Он напомнил, что эта группировка была сформирована в начале 2024 года. В москве утверждают, что ее задачей является создание "буфера" вдоль границы и оттеснение украинских сил вглубь территории Украины с последующим развитием наступательных действий.

Заявление герасимова прозвучало на фоне угроз россии ответить на якобы попытку "атаки" на резиденцию путина, о которой москва заявила без предоставления доказательств. Украинская сторона эти обвинения отвергла, назвав их попыткой сорвать потенциальные мирные переговоры на фоне приближения войны к четвертому году.

Официальной реакции Украины на слова герасимова по состоянию на сейчас нет.

песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлю30.12.25, 13:09 • 24313 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Сумская область
Харьковская область
Reuters
Украина