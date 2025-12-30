$42.220.15
Эксклюзив
11:22 • 1884 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 4090 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 11345 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 14599 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 20757 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 22062 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 29355 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 30059 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 23003 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 23857 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлю

Киев • УНН

 • 4100 просмотра

Пресс-секретарь российского диктатора отказался предоставлять доказательства атаки БПЛА на резиденцию лидера рф, назвав это "безумным утверждением". Он призвал "верить на слово" кремлю, заявив, что российская позиция по прекращению войны в Украине станет "более жесткой".

песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлю

Представитель российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставить доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

На вопрос, собираются ли российские власти предоставить вещественные доказательства попытки нападения на резиденцию путина, песков заявил, что это "безумное утверждение". Он призвал "верить на слово" кремлю и заявил, что российская позиция по прекращению войны в Украине станет "более жесткой".

Я не думаю, что здесь должны быть какие-то доказательства, если осуществляется такой массовый налет дронов, которые, благодаря четко налаженной работе ПВО, были сбиты, были нейтрализованы

- заявил песков.

Он назвал атаку "террористическим актом, который "направлен на срыв переговорного процесса, против путина и против Трампа".

Напомним

Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.

российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

Евгений Устименко

