песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлю

Представитель российского диктатора владимира путина дмитрий песков отказался предоставить доказательства атаки резиденции лидера рф с помощью БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа". Детали На вопрос, собираются ли российские власти предоставить вещественные доказательства попытки нападения на резиденцию путина, песков заявил, что это "безумное утверждение". Он призвал "верить на слово" кремлю и заявил, что российская позиция по прекращению войны в Украине станет "более жесткой". Я не думаю, что здесь должны быть какие-то доказательства, если осуществляется такой массовый налет дронов, которые, благодаря четко налаженной работе ПВО, были сбиты, были нейтрализованы - заявил песков. Он назвал атаку "террористическим актом, который "направлен на срыв переговорного процесса, против путина и против Трампа". Напомним Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям. российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.