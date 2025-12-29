У кремлі заявили, що Трамп "був шокований" новиною про нібито атаку українських дронів на резиденцію путіна

Російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в Новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною, передає УНН.

Деталі

Як заявив ушаков, путін звернув увагу Трампа на нібито атаку Києвом безпілотниками на резиденцію в Новгородській області.

"Президент США був шокований цією новиною, в буквальному сенсі обурений, сказав, що навіть не міг припустити такі божевільні дії", - сказав ушаков.

Він заявив, що у відповідь на це, Трамп нібито заявив, що "слава Богу, адміністрація США не давала "Томагавки" Києву".

Також Трамп заявив, що заявив, що атака БПЛА на резиденцію президента рф нібито вплине на американські підходи в роботі з Зеленським.

Окрім того, ушаков заявив, що з боку рф "чітко заявлено, що подібні безрозсудні терористичні дії не залишаться без найсерйознішої відповіді".

Нагадаємо

Глава мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в Новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.