У кремлі заявили, що Трамп "був шокований" новиною про нібито атаку українських дронів на резиденцію путіна

15:53 • 4452 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 7650 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 9560 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 13301 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14987 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 19045 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35693 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54899 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59255 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51976 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Мелоні зробила заяву про гарантії безпеки для України29 грудня, 08:07 • 4928 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21883 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 25148 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17842 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14807 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14988 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 18027 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139928 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 184272 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101934 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Рустем Умєров
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Флорида
Європа
Київська область
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2592 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 22029 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34538 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 45051 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139928 перегляди
Техніка
Опалення
Forbes
WhatsApp
Соціальна мережа

У кремлі заявили, що Трамп "був шокований" новиною про нібито атаку українських дронів на резиденцію путіна

Київ • УНН

 • 172 перегляди

володимир путін поінформував Дональда Трампа про нібито атаку дронів на його резиденцію в Новгородській області. За словами помічника голови Кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.

У кремлі заявили, що Трамп "був шокований" новиною про нібито атаку українських дронів на резиденцію путіна

Російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в Новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною, передає УНН

Деталі 

Як заявив ушаков, путін звернув увагу Трампа на нібито атаку Києвом безпілотниками на резиденцію в Новгородській області. 

"Президент США був шокований цією новиною, в буквальному сенсі обурений, сказав, що навіть не міг припустити такі божевільні дії", - сказав ушаков. 

Він заявив, що у відповідь на це, Трамп нібито заявив, що "слава Богу, адміністрація США не давала "Томагавки" Києву". 

Також Трамп заявив, що заявив, що атака БПЛА на резиденцію президента рф нібито вплине на американські підходи в роботі з Зеленським. 

Окрім того, ушаков заявив, що з боку рф "чітко заявлено, що подібні безрозсудні терористичні дії не залишаться без найсерйознішої відповіді". 

Нагадаємо 

Глава мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в Новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.

Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям. 

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Київ