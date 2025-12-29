В кремле заявили, что Трамп "был шокирован" новостью о якобы атаке украинских дронов на резиденцию путина
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью, передает УНН.
Детали
Как заявил Ушаков, путин обратил внимание Трампа на якобы атаку Киевом беспилотниками на резиденцию в Новгородской области.
"Президент США был шокирован этой новостью, в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия", - сказал ушаков.
Он заявил, что в ответ на это, Трамп якобы заявил, что "слава Богу, администрация США не давала "Томагавки" Киеву".
Также Трамп заявил, что атака БПЛА на резиденцию президента рф якобы повлияет на американские подходы в работе с Зеленским.
Кроме того, ушаков заявил, что со стороны рф "четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия не останутся без самого серьезного ответа".
Напомним
Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям.