15:53 • 4330 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
15:25 • 7470 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
15:12 • 9404 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
12:21 • 13208 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 14902 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
29 декабря, 09:17 • 19014 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 35666 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 54884 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 59248 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 51966 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
Эксклюзивы
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 14917 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 17953 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 36702 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 139883 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 184225 просмотра
В кремле заявили, что Трамп "был шокирован" новостью о якобы атаке украинских дронов на резиденцию путина

Киев • УНН

 • 108 просмотра

владимир путин проинформировал Дональда Трампа о якобы атаке дронов на его резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью.

В кремле заявили, что Трамп "был шокирован" новостью о якобы атаке украинских дронов на резиденцию путина

российский диктатор владимир путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера об атаке беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. По словам помощника главы кремля юрия ушакова, Трамп "был шокирован" этой новостью, передает УНН

Детали 

Как заявил Ушаков, путин обратил внимание Трампа на якобы атаку Киевом беспилотниками на резиденцию в Новгородской области. 

"Президент США был шокирован этой новостью, в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия", - сказал ушаков. 

Он заявил, что в ответ на это, Трамп якобы заявил, что "слава Богу, администрация США не давала "Томагавки" Киеву". 

Также Трамп заявил, что атака БПЛА на резиденцию президента рф якобы повлияет на американские подходы в работе с Зеленским. 

Кроме того, ушаков заявил, что со стороны рф "четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия не останутся без самого серьезного ответа". 

Напомним 

Глава мид рф сергей лавров заявил, что Украина якобы атаковала государственную резиденцию президента российской федерации в Новгородской области, а также пригрозил, что москва пересмотрит переговорную позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью якобы атаку Украины на резиденцию российского диктатора владимира путина, отметив, что таким образом рф готовит удары по Киеву и правительственным зданиям. 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Киев