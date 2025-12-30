пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлю
Київ • УНН
Речник російського диктатора відмовився надавати докази атаки БПЛА на резиденцію лідера рф, назвавши це "безумним твердженням". Він закликав "вірити на слово" кремлю, заявивши, що російська позиція щодо припинення війни в Україні стане "більш жорсткою".
Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков відмовився надавати докази атаки резиденції лідера рф за допомогою БПЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
На питання, чи збирається російська влада надати речові докази спроби нападу на резиденцію путіна, пєсков заявив, що це "безумне твердження". Він закликав "вірити на слово" кремлю і заявив, що російська позиція щодо припинення війни в Україні стане "більш жорсткою".
Я не думаю, що тут повинні бути якісь докази, якщо здійснюється такий масовий наліт дронів, які, завдяки чітко налагодженій роботі ППО, були збиті, були нейтралізовані
Він назвав атаку "терористичним актом, який "спрямований на зрив переговорного процесу, проти путіна і проти Трампа".
Нагадаємо
Очільник мзс рф сергій лавров заявив, що Україна нібито атакувала державну резиденцію президента російської федерації в Новгородській області, а також пригрозив, що москва перегляне переговорну позицію.
Президент України Володимир Зеленський назвав брехнею нібито атаку України на резиденцію російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що таким чином рф готує удари по Києву та урядовим будівлям.
Російський диктатор володимир путін у розмові з президентом США Дональдом Трампом поінформував американського лідера про атаку безпілотниками на свою резиденцію в Новгородській області. За словами помічника глави кремля юрія ушакова, Трамп "був шокований" цією новиною.