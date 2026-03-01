В Багдаде вспыхнули ожесточенные столкновения между полицией и протестующими возле посольства США
Киев • УНН
В Багдаде сотни демонстрантов вышли на улицы после сообщений о гибели Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Они пытались штурмовать "зеленую зону" и посольство США, что привело к столкновениям с полицией.
В столице Ирака сотни демонстрантов вышли на улицы после официальных сообщений о гибели Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, требуя немедленной мести. Об этом сообщают иракские СМИ, пишет УНН.
Детали
Сторонники ликвидированного аятоллы, вооруженные флагами "Хезболлы", предприняли попытку штурма "зеленой зоны" – наиболее защищенного района Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные дипломатические представительства. Правоохранительные органы были вынуждены применить силу, чтобы остановить толпу, которая пыталась прорваться непосредственно к зданию американского посольства.
Попытка штурма "зеленой зоны" и призывы к возмездию
Протестующие скандировали агрессивные лозунги против США и Израиля, обвиняя их в убийстве иранского лидера. По данным местных источников, основное ядро митингующих составляли представители радикальных группировок, которые пытались прорвать полицейские кордоны на подступах к дипломатическому кварталу.
Ситуация обострилась, когда демонстранты начали бросать камни и пиротехнику в сторону силовиков, что привело к ответным мерам со стороны иракской полиции для стабилизации периметра безопасности.
Усиление мер безопасности вокруг дипломатических миссий
Из-за реальной угрозы захвата посольства США, меры безопасности в иракской столице были подняты до максимального уровня.
Военные подразделения заблокировали основные подъездные пути к центру города, а персонал иностранных дипмиссий получил инструкции по действиям в чрезвычайных ситуациях. Сейчас полиции удалось оттеснить основную массу протестующих от "зеленой зоны", однако напряжение в городе остается критическим из-за постоянных призывов к новым акциям протеста.
