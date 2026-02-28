$43.210.00
28 февраля
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 34086 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 32335 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 39246 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 43750 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 51547 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 46909 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 50425 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 48761 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 45127 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
Каллас собирает европейских глав МИД на внеочередное заседание из-за Ирана

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Кая Каллас проведет внеочередное заседание Совета по иностранным делам из-за Ирана. Она осуждает нападения иранского режима, которые угрожают более широкой войной на Ближнем Востоке.

Каллас собирает европейских глав МИД на внеочередное заседание из-за Ирана

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас собирает в воскресенье, 1 марта, европейских глав МИД на внеочередное заседание из-за Ирана. Об этом она сообщила в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

"В воскресенье я проведу внеочередное заседание Совета по иностранным делам по видеосвязи, чтобы рассмотреть вопросы Ирана и стремительно развивающиеся события на Ближнем Востоке", - заявила Каллас.

Она добавила, что находится на связи с партнерами ЕС в странах Персидского залива.

"Нападения иранского режима на своих соседей несут риск втягивания региона в более широкую войну, и мы осуждаем это. Крайне важно, чтобы война не распространялась дальше. Иранский режим должен сделать выбор", - отметила Каллас.

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созывает специальное заседание Коллегии по вопросам безопасности 2 марта из-за ситуации в Иране. Она подчеркнула важность избежания дальнейшей эскалации из-за нападений Ирана.

Ольга Розгон

