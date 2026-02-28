Каллас собирает европейских глав МИД на внеочередное заседание из-за Ирана
Киев • УНН
Кая Каллас проведет внеочередное заседание Совета по иностранным делам из-за Ирана. Она осуждает нападения иранского режима, которые угрожают более широкой войной на Ближнем Востоке.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас собирает в воскресенье, 1 марта, европейских глав МИД на внеочередное заседание из-за Ирана. Об этом она сообщила в соцсети Х, пишет УНН.
Подробности
"В воскресенье я проведу внеочередное заседание Совета по иностранным делам по видеосвязи, чтобы рассмотреть вопросы Ирана и стремительно развивающиеся события на Ближнем Востоке", - заявила Каллас.
Она добавила, что находится на связи с партнерами ЕС в странах Персидского залива.
"Нападения иранского режима на своих соседей несут риск втягивания региона в более широкую войну, и мы осуждаем это. Крайне важно, чтобы война не распространялась дальше. Иранский режим должен сделать выбор", - отметила Каллас.
Напомним
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созывает специальное заседание Коллегии по вопросам безопасности 2 марта из-за ситуации в Иране. Она подчеркнула важность избежания дальнейшей эскалации из-за нападений Ирана.