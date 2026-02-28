Урсула фон дер Ляєн скликає спецзасідання з безпеки через кризу в Ірані

$43.210.00
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 25763 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 26396 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 33356 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 38495 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 48175 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 45109 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 49490 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 47559 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 44490 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Публікації
Ексклюзиви
Іран обіцяє "нищівну" відповідь на атаки Ізраїлю 28 лютого, 08:22 • 13316 перегляди
Катар перехопив дві Іранські ракети у своєму повітряному просторі 28 лютого, 09:33 • 13002 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 16562 перегляди
Одна людина загинула в Абу-Дабі після ракетного обстрілу з Ірану - ЗМІ28 лютого, 10:13 • 14672 перегляди
росія може вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями - Bloomberg28 лютого, 10:50 • 13284 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 32374 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 36863 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 32547 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 36809 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 38004 перегляди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Ліван
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 16636 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 18384 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 18622 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 18913 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 33547 перегляди
Урсула фон дер Ляєн скликає спецзасідання з безпеки через кризу в Ірані

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скликає спеціальне засідання Колегії з питань безпеки 2 березня через ситуацію в Ірані. Вона наголосила на важливості уникнення подальшої ескалації через напади Ірану.

Урсула фон дер Ляєн скликає спецзасідання з безпеки через кризу в Ірані

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скликає на понеділок, 2 березня, спеціальне засідання Колегії з питань безпеки за участю єврокомісарів через ситуацію з Іраном. Про це вона повідомила у соцмережі X, пише УНН.

"З огляду на ситуацію, що склалася в Ірані, я скликаю спеціальну Колегію з питань безпеки в понеділок", - йдеться в дописі.

Урсула фон дер Ляєн наголосили, що для регіональної безпеки і стабільності вкрай важливо, щоб не було подальшої ескалації "через невиправдані напади Ірану на партнерів у регіоні".

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Радбез ООН проведе в суботу екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході28.02.26, 18:02 • 4684 перегляди

