Урсула фон дер Ляєн скликає спецзасідання з безпеки через кризу в Ірані
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скликає спеціальне засідання Колегії з питань безпеки 2 березня через ситуацію в Ірані. Вона наголосила на важливості уникнення подальшої ескалації через напади Ірану.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скликає на понеділок, 2 березня, спеціальне засідання Колегії з питань безпеки за участю єврокомісарів через ситуацію з Іраном. Про це вона повідомила у соцмережі X, пише УНН.
Деталі
"З огляду на ситуацію, що склалася в Ірані, я скликаю спеціальну Колегію з питань безпеки в понеділок", - йдеться в дописі.
Урсула фон дер Ляєн наголосили, що для регіональної безпеки і стабільності вкрай важливо, щоб не було подальшої ескалації "через невиправдані напади Ірану на партнерів у регіоні".
Нагадаємо
28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.
Радбез ООН проведе в суботу екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході28.02.26, 18:02 • 4684 перегляди