Радбез ООН проведе в суботу екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході

12:56 • 11450 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
11:55 • 16396 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 20095 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 27102 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 32959 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 44634 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 43159 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 48444 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 46357 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 43808 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Популярнi новини
Іран обіцяє "нищівну" відповідь на атаки Ізраїлю 28 лютого, 08:22 • 9790 перегляди
Катар перехопив дві Іранські ракети у своєму повітряному просторі 28 лютого, 09:33 • 9202 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 11465 перегляди
Одна людина загинула в Абу-Дабі після ракетного обстрілу з Ірану - ЗМІ10:13 • 11142 перегляди
росія може вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями - Bloomberg10:50 • 9178 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 27522 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 32449 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 29148 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 33451 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 34795 перегляди
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 11521 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 16385 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 16793 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 17175 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 32009 перегляди
Радбез ООН проведе в суботу екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Рада Безпеки ООН збереться в суботу о 23:00 за київським часом для обговорення ситуації в Ірані та на Близькому Сході. Засідання ініціював президент Франції Емманюель Макрон.

Радбез ООН проведе в суботу екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході

Рада Безпеки ООН збереться у суботу о 23:00 за київським часом для обговорення ситуації в Ірані та на Близькому Сході. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише УНН.

На прохання Франції Рада Безпеки ООН збереться сьогодні о 22:00 за паризьким часом, щоб обговорити ситуацію в Ірані та на Близькому Сході

- написав він у соцмережі Х.

Доповнення

Президент Франції Емманюель Макрон назвав небезпечною ескалацією початок війни США та Ізраїлю проти Ірану. Він ініціює засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації.

Нагадаємо

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Ольга Розгон

