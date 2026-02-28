Радбез ООН проведе в суботу екстрене засідання щодо ситуації на Близькому Сході
Київ • УНН
Рада Безпеки ООН збереться у суботу о 23:00 за київським часом для обговорення ситуації в Ірані та на Близькому Сході. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише УНН.
На прохання Франції Рада Безпеки ООН збереться сьогодні о 22:00 за паризьким часом, щоб обговорити ситуацію в Ірані та на Близькому Сході
Доповнення
Президент Франції Емманюель Макрон назвав небезпечною ескалацією початок війни США та Ізраїлю проти Ірану. Він ініціює засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації.
Нагадаємо
28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.
Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.
Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.