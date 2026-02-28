Каллас збирає європейських глав МЗС на позачергове засідання через Іран
Київ • УНН
Кая Каллас проведе позачергове засідання Ради з питань закордонних справ через Іран. Вона засуджує напади іранського режиму, які загрожують ширшою війною на Близькому Сході.
Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас збирає у неділю, 1 березня, європейських глав МЗС на позачергове засідання через Іран. Про це вона повідомила у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
"У неділю я проведу позачергове засідання Ради з питань закордонних справ по відеозв'язку, щоб розглянути питання Ірану та події, які стрімко розвиваються на Близькому Сході", - заявила Каллас.
Вона додала, що перебуває на зв’язку з партнерами ЄС у країнах Перської затоки.
"Напади іранського режиму на своїх сусідів несуть ризик втягнути регіон у ширшу війну, і ми засуджуємо це. Вкрай важливо, щоб війна не поширювалася далі. Іранський режим має зробити вибір", - зазначила Каллас.
Нагадаємо
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скликає спеціальне засідання Колегії з питань безпеки 2 березня через ситуацію в Ірані. Вона наголосила на важливості уникнення подальшої ескалації через напади Ірану.