Каллас збирає європейських глав МЗС на позачергове засідання через Іран

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас збирає у неділю, 1 березня, європейських глав МЗС на позачергове засідання через Іран. Про це вона повідомила у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

"У неділю я проведу позачергове засідання Ради з питань закордонних справ по відеозв'язку, щоб розглянути питання Ірану та події, які стрімко розвиваються на Близькому Сході", - заявила Каллас.

Вона додала, що перебуває на зв’язку з партнерами ЄС у країнах Перської затоки.

"Напади іранського режиму на своїх сусідів несуть ризик втягнути регіон у ширшу війну, і ми засуджуємо це. Вкрай важливо, щоб війна не поширювалася далі. Іранський режим має зробити вибір", - зазначила Каллас.

Нагадаємо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скликає спеціальне засідання Колегії з питань безпеки 2 березня через ситуацію в Ірані. Вона наголосила на важливості уникнення подальшої ескалації через напади Ірану.