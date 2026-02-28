$43.210.00
28 лютого, 12:56
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Каллас збирає європейських глав МЗС на позачергове засідання через Іран

Київ • УНН

 • 504 перегляди

Кая Каллас проведе позачергове засідання Ради з питань закордонних справ через Іран. Вона засуджує напади іранського режиму, які загрожують ширшою війною на Близькому Сході.

Каллас збирає європейських глав МЗС на позачергове засідання через Іран

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас збирає у неділю, 1 березня, європейських глав МЗС на позачергове засідання через Іран. Про це вона повідомила у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

"У неділю я проведу позачергове засідання Ради з питань закордонних справ по відеозв'язку, щоб розглянути питання Ірану та події, які стрімко розвиваються на Близькому Сході", - заявила Каллас.

Вона додала, що перебуває на зв’язку з партнерами ЄС у країнах Перської затоки.

"Напади іранського режиму на своїх сусідів несуть ризик втягнути регіон у ширшу війну, і ми засуджуємо це. Вкрай важливо, щоб війна не поширювалася далі. Іранський режим має зробити вибір", - зазначила Каллас.

Нагадаємо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скликає спеціальне засідання Колегії з питань безпеки 2 березня через ситуацію в Ірані. Вона наголосила на важливості уникнення подальшої ескалації через напади Ірану.

Ольга Розгон

