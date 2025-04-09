"Мы не боимся войны": Иран предупредил США, что не оставит без ответа любую атаку

Иран предупреждает, что решительно ответит на любую атаку США и не потерпит угроз в ответ на атаку баллистической ракетой американской базы в Иордании, в результате которой погибли трое американских солдат.