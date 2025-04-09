Несколько поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке впервые готовы разоружиться, чтобы избежать эскалации конфликта с администрацией Трампа. США угрожали авиаударами, если Ирак не расформирует эти группы.
В Ираке в ходе спецоперации ликвидирован Абдалла Маки Мослех аль-Рифаи, известный как "Абу Хадиджа". Он был одним из самых опасных террористов и "заместителем халифа" ИГИЛ.
Во время визита Папы Франциска в Ирак в 2021 году британская разведка предотвратила теракт. Смертники, включая женщину со взрывчаткой, планировали атаку в Мосуле.
В своей новой автобиографии Папа Франциск рассказал о попытке теракта против него в Ираке в 2021 году. Британская разведка предупредила о террористах-смертниках, которых впоследствии нейтрализовала иракская полиция.
На парламентских выборах в Грузии полиция расследует массовый вброс бюллетеней на участке в Марнеули. В Багдатском муниципалитете избиратель разбил оборудование для электронного голосования.
Иран прекратил непрямые переговоры с США в Омане из-за напряженности с Израилем. Министр иностранных дел Ирана заявил, что переговоры не возобновятся, пока не будет преодолен текущий кризис.
США совершили авиаудар по базе Народных мобилизационных сил Ирака к югу от Багдада. В результате погибло 4 члена группировки, еще 4 ранены. Это первый известный удар США в Ираке с февраля.
Высокий суд Лондона постановил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж будет иметь возможность обжаловать решение о его экстрадиции в США, где ему грозят обвинения в шпионаже, связанные с публикацией секретных документов.
ЕС и США выразили обеспокоенность новым законом Ирака, криминализирующим ЛГБТК+ отношения до 15 лет заключения, раскритиковав его как угрозу правам и свободам человека.
Авиаудар по военной базе к югу от Багдада, которую использует иракская боевая группировка "Аль-Хашд аш-Шааби", нанес материальный ущерб, но о жертвах не сообщается.
Ирак планирует отремонтировать нефтепровод Киркук-Джейхан в Турцию, что позволит экспортировать до 350 000 баррелей в сутки до конца месяца, что может вызвать напряженность в отношениях с курдскими властями по контролю над доходами от нефти.
Высокий суд в Лондоне принял решение отложить экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа до завершения рассмотрения апелляции.
В результате удара американского беспилотника в Багдаде погиб командир иракской группировки "Катаиб Хезболла", который отвечал за планирование и участие в атаках на американские войска в регионе.
По сообщениям, в результате авиаударов США по целям в Ираке и Сирии погибло 40 человек.
16 человек погибли и 25 получили ранения в результате авиаударов США по проиранским целям в Ираке, по данным офиса премьер-министра Ирака.
Иран предупреждает, что решительно ответит на любую атаку США и не потерпит угроз в ответ на атаку баллистической ракетой американской базы в Иордании, в результате которой погибли трое американских солдат.
США заявили, что поддерживаемые Ираном боевики атаковали войска, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы, убив троих и ранив еще 25.