В Иране, Ираке, Ливане и Йемене проходят массовые протесты из-за ударов Израиля по Ирану

Тысячи людей вышли на акции протеста после ударов Израиля по Ирану, осудив действия Израиля и США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.

Детали

В пятницу, после молитв, в городах Ближнего Востока прошли масштабные акции протеста. Демонстранты скандировали лозунги против Израиля и США, держали портреты командиров, погибших с начала конфликта, а также флаги Ирана и ливанской группировки "Хезболла".

Это пятница солидарности и сопротивления иранской нации по всей стране – сказал ведущий новостей иранского государственного телевидения.

Я пожертвую своей жизнью за своего лидера – говорилось на одном из баннеров, подразумевавшего верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

В Тегеране имам Мохаммед Джавад Хадж Али Акбари заявил во время молитвы, что Израиль действует с "отчаянием".

Они развязали психологическую войну, чтобы настроить народ страны против правительства. Их планы были точными, но их расчеты были смешны – отметил имам.

Протесты по странам

Иран

Акции состоялись в Тегеране, Тебризе и Ширазе. Демонстранты несли флаги и портреты погибших командиров.

Ирак

Тысячи сторонников шиитского лидера Муктады Садра вышли на улицы Багдада и других городов.

Нет Израилю! Нет Америке! – скандировали участники в районе Садр-Сити.

В Куфе митингующие подожгли флаги Израиля и США.

Ливан

В южных пригородах Бейрута на протест вышли сотни сторонников "Хезболлы". Люди несли флаги Ирана, Ливана и "Хезболлы", портреты Хаменеи.

Йемен

В столице Сане и других регионах десятки тысяч человек протестовали по инициативе хуситов.

Напомним

Конфликт обострился после атаки Израиля на Иран, которая стала ответом на предыдущие атаки Тегерана. Иран ответил ракетным ударом.