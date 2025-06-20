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В Иране, Ираке, Ливане и Йемене проходят массовые протесты из-за ударов Израиля по Ирану

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Тысячи людей в странах Ближнего Востока вышли на протесты, осуждая действия Израиля и США после ударов Израиля по Ирану. Демонстранты скандировали лозунги против обеих стран и выражали солидарность с иранским правительством.

В Иране, Ираке, Ливане и Йемене проходят массовые протесты из-за ударов Израиля по Ирану

Тысячи людей вышли на акции протеста после ударов Израиля по Ирану, осудив действия Израиля и США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.

Детали

В пятницу, после молитв, в городах Ближнего Востока прошли масштабные акции протеста. Демонстранты скандировали лозунги против Израиля и США, держали портреты командиров, погибших с начала конфликта, а также флаги Ирана и ливанской группировки "Хезболла".

Это пятница солидарности и сопротивления иранской нации по всей стране

– сказал ведущий новостей иранского государственного телевидения.

Я пожертвую своей жизнью за своего лидера

– говорилось на одном из баннеров, подразумевавшего верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

В Тегеране имам Мохаммед Джавад Хадж Али Акбари заявил во время молитвы, что Израиль действует с "отчаянием".

Они развязали психологическую войну, чтобы настроить народ страны против правительства. Их планы были точными, но их расчеты были смешны

– отметил имам.

Протесты по странам

Иран

Акции состоялись в Тегеране, Тебризе и Ширазе. Демонстранты несли флаги и портреты погибших командиров.

Ирак

Тысячи сторонников шиитского лидера Муктады Садра вышли на улицы Багдада и других городов.

Нет Израилю! Нет Америке!

– скандировали участники в районе Садр-Сити.

В Куфе митингующие подожгли флаги Израиля и США.

Ливан

В южных пригородах Бейрута на протест вышли сотни сторонников "Хезболлы". Люди несли флаги Ирана, Ливана и "Хезболлы", портреты Хаменеи.

Йемен

В столице Сане и других регионах десятки тысяч человек протестовали по инициативе хуситов.

Напомним

Конфликт обострился после атаки Израиля на Иран, которая стала ответом на предыдущие атаки Тегерана. Иран ответил ракетным ударом.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

политикаНовости Мира
Али Хаменеи
Израиль
Багдад
Ирак
Ливан
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран
Йемен
Tesla
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