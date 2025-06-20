В Иране, Ираке, Ливане и Йемене проходят массовые протесты из-за ударов Израиля по Ирану
Киев • УНН
Тысячи людей в странах Ближнего Востока вышли на протесты, осуждая действия Израиля и США после ударов Израиля по Ирану. Демонстранты скандировали лозунги против обеих стран и выражали солидарность с иранским правительством.
Тысячи людей вышли на акции протеста после ударов Израиля по Ирану, осудив действия Израиля и США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.
Детали
В пятницу, после молитв, в городах Ближнего Востока прошли масштабные акции протеста. Демонстранты скандировали лозунги против Израиля и США, держали портреты командиров, погибших с начала конфликта, а также флаги Ирана и ливанской группировки "Хезболла".
Это пятница солидарности и сопротивления иранской нации по всей стране
Я пожертвую своей жизнью за своего лидера
В Тегеране имам Мохаммед Джавад Хадж Али Акбари заявил во время молитвы, что Израиль действует с "отчаянием".
Они развязали психологическую войну, чтобы настроить народ страны против правительства. Их планы были точными, но их расчеты были смешны
Протесты по странам
Иран
Акции состоялись в Тегеране, Тебризе и Ширазе. Демонстранты несли флаги и портреты погибших командиров.
Ирак
Тысячи сторонников шиитского лидера Муктады Садра вышли на улицы Багдада и других городов.
Нет Израилю! Нет Америке!
В Куфе митингующие подожгли флаги Израиля и США.
Ливан
В южных пригородах Бейрута на протест вышли сотни сторонников "Хезболлы". Люди несли флаги Ирана, Ливана и "Хезболлы", портреты Хаменеи.
Йемен
В столице Сане и других регионах десятки тысяч человек протестовали по инициативе хуситов.
Напомним
Конфликт обострился после атаки Израиля на Иран, которая стала ответом на предыдущие атаки Тегерана. Иран ответил ракетным ударом.