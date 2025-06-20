Ізраїль вдарив по підземному бункеру, де може переховуватися верховний лідер Ірану Хаменеї - Clash Report
Київ • УНН
Ізраїль ймовірно завдав удару по підземному бункеру в Тегерані, де може переховуватися верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Це стало відповіддю на атаки Ірану по ізраїльських лікарнях.
Ізраїль завдав потужного удару по Ірану. Про це повідомляє Clash Report, інформує УНН.
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Зазначається, що Ізраїль наніс удар по підземному бункеру Лавізан у Тегерані, де може переховуватися верховний лідер Ірану Алі Хаменеї.
Тим часом, за інформацією Fox News, США не виключають застосування тактичної ядерної зброї проти іранського ядерного об’єкта Фордоу.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розпорядився посилити удари по стратегічних об'єктах в Ірані після іранського удару по ізраїльській лікарні.
За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, Іран випустив близько 30 балістичних ракет вранці в четвер, завдавши прямого удару по головній лікарні на півдні Ізраїлю, медичному центру "Сорока", і ще два удари у центральних містах Холон і Рамат-Ган, у результаті яких десятки людей були поранені.
Іран вперше атакував Ізраїль касетною ракетою - ЗМІ19.06.25, 17:47 • 5370 переглядiв