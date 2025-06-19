Іран вперше атакував Ізраїль касетною ракетою - ЗМІ

Іран завдав першого удару по Ізраїлю ракетою з касетною бойовою частиною, яка вибухнула в районі Гуш-Дана. Про це повідомляє УНН з посиланням на ізраїльське інформаційне агентство Cursorinfo.

Деталі

Як пише агенство, підтверджено, що ракета, яка вибухнула сьогодні вранці, була касетною.

"Одна з іранських ракет, що вибухнули сьогодні вранці в районі Гуш-Дана, була касетною", – повідомило агентство з посиланням на Службу тилу ЦАХАЛ.

Йдеться про боєприпас, який розкривається на висоті близько 7 кілометрів.

"Ракета, чия бойова частина розкривається на висоті приблизно 7 кілометрів, висвобожує близько 20 малих боєприпасів", – зазначає "Курсор".

Ці суббоєприпаси охоплюють значну площу ураження.

"Вони розлітаються в радіусі близько 8 кілометрів, покриваючи значну площу", – інформує агентство.

За даними ЗМІ, кожна бомба важить менше 2,5 кілограма і має контактний детонатор.

"Кожна з розсіяних бомб важить менш як 2,5 кілограма і спрацьовує при зіткненні з поверхнею", – йдеться у повідомленні.

Такі боєприпаси вже відомі військовим, проте їхня потужність невелика.

"Попри те, що такі боєприпаси охоплюють велику площу, кожна окрема бомба за потужністю схожа з ударом ракети малої дальності, яку використовують терористи "Хізбалли", – пише "Курсор".

Основна загроза від таких атак менша, ніж від звичайних балістичних ракет.

"Масштаб загрози значно менший порівняно з балістичними ракетами, чиї бойові частини в середньому важать близько 400 кілограмів", – уточнює агентство.

Додатково

Після ранкового вибуху в Ізраїлі Служба тилу запустила інформаційну кампанію, спрямовану на підвищення обізнаності населення щодо нової загрози з боку касетних боєприпасів.

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