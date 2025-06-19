Іран вперше атакував Ізраїль касетною ракетою - ЗМІ

$41.630.10
47.900.11
ukenru
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
14:14 • 6860 перегляди
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
13:56 • 17935 перегляди
ГОСТ vs. ДСТУ: чому перехід на сучасні стандарти в авіації може тривати до 2030 року
Ексклюзив
13:07 • 21442 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
11:44 • 30895 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
10:50 • 86991 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати
Ексклюзив
19 червня, 07:33 • 54498 перегляди
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
19 червня, 05:33 • 139646 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
18 червня, 23:09 • 187524 перегляди
путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)
Ексклюзив
18 червня, 16:37 • 93219 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
18 червня, 16:24 • 129756 перегляди
"Красиво жити не заборониш": експерт сумнівається в доцільності закупівлі АРМА авто за майже 3 млн грн під час війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.3м/с
38%
748мм
Популярнi новини
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви19 червня, 06:36 • 145140 перегляди
ЄС розробляє схему отримання більшого прибутку із заморожених російських активів19 червня, 08:27 • 50841 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році19 червня, 08:45 • 107410 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА12:22 • 49478 перегляди
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 12:44 • 37695 перегляди
Публікації
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 12:44 • 38730 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА12:22 • 50515 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати10:50 • 86952 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році19 червня, 08:45 • 108515 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви19 червня, 06:36 • 146207 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Железняк Ярослав Іванович
Умєров Рустем Енверович
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні14:51 • 4632 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину12:42 • 17493 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 168302 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 245471 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 217474 перегляди
Актуальне
Форбс (журнал)
Facebook
MIM-104 Patriot
NASAMS
FIM-92 Stinger

Іран вперше атакував Ізраїль касетною ракетою - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1920 перегляди

Іран завдав першого удару по Ізраїлю касетною ракетою, яка вибухнула в районі Гуш-Дана. Ракета випускає близько 20 суббоєприпасів, що вражають велику площу.

Іран вперше атакував Ізраїль касетною ракетою - ЗМІ

Іран завдав першого удару по Ізраїлю ракетою з касетною бойовою частиною, яка вибухнула в районі Гуш-Дана. Про це повідомляє УНН з посиланням на ізраїльське інформаційне агентство Cursorinfo.

Деталі

Як пише агенство, підтверджено, що ракета, яка вибухнула сьогодні вранці, була касетною.

"Одна з іранських ракет, що вибухнули сьогодні вранці в районі Гуш-Дана, була касетною", – повідомило агентство з посиланням на Службу тилу ЦАХАЛ.

Йдеться про боєприпас, який розкривається на висоті близько 7 кілометрів.

"Ракета, чия бойова частина розкривається на висоті приблизно 7 кілометрів, висвобожує близько 20 малих боєприпасів", – зазначає "Курсор".

Ці суббоєприпаси охоплюють значну площу ураження.

"Вони розлітаються в радіусі близько 8 кілометрів, покриваючи значну площу", – інформує агентство.

За даними ЗМІ, кожна бомба важить менше 2,5 кілограма і має контактний детонатор.

"Кожна з розсіяних бомб важить менш як 2,5 кілограма і спрацьовує при зіткненні з поверхнею", – йдеться у повідомленні.

Такі боєприпаси вже відомі військовим, проте їхня потужність невелика.

"Попри те, що такі боєприпаси охоплюють велику площу, кожна окрема бомба за потужністю схожа з ударом ракети малої дальності, яку використовують терористи "Хізбалли", – пише "Курсор".

Основна загроза від таких атак менша, ніж від звичайних балістичних ракет.

"Масштаб загрози значно менший порівняно з балістичними ракетами, чиї бойові частини в середньому важать близько 400 кілограмів", – уточнює агентство.

Додатково

Після ранкового вибуху в Ізраїлі Служба тилу запустила інформаційну кампанію, спрямовану на підвищення обізнаності населення щодо нової загрози з боку касетних боєприпасів.

Іранська ракета завдала шкоди лікарні "Сорока" в Беер-Шеві: відео19.06.25, 08:53 • 3544 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
Ізраїль
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9