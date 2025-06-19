Іранська ракета завдала шкоди лікарні "Сорока" в Беер-Шеві: відео

Іранська ракета влучила в медичний центр "Сорока" в ізраїльському місті Беер-Шева, що розташоване в пустелі Негев. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times of Israel.

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За словами представника лікарні, заклад зазнав "значних пошкоджень" у різних зонах, внаслідок атаки постраждали люди. Наразі лікарня нікого не приймає на лікування.

Також у мережі з’явилось відео атаки на медичний заклад та її наслідків.

Довідка

Медичний центр "Сорока" є єдиною лікарнею в Негеві. Він розташований у місті Беер-Шева і є регіональною лікарнею. Це третя за величиною лікарня Ізраїлю, в ній 1191 ліжко.

Нагадаємо

Внаслідок іранського ракетного удару по житловому будинку в місті Бат-Ям, що поблизу Тель-Авіва, загинула 7-річна одеситка Настя Бурик. Дівчинка перебувала на лікуванні від онкологічного захворювання.