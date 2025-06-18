Під час атаки в Ізраїлі загинула 7-річна одеситка, яка лікувалась від раку - Офіс Президента України

7-річна Анастасія Бурик з Одеси загинула внаслідок іранського ракетного удару по житловому будинку в Бат-Ямі, Ізраїль. Дівчинка перебувала там на лікуванні від онкології. Ще четверо людей загинули, один зник безвісти.

Унаслідок іранського ракетного удару по житловому будинку в місті Бат-Ям, що поблизу Тель-Авіва, загинула 7-річна одеситка Настя Бурик. Дівчинка перебувала в Ізраїлі на лікуванні від онкологічного захворювання. Це підтвердив Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН. Іран вбив в ізраїльському Бат-Ямі ударом ракети по житловому будинку семирічну одеситку Анастасію Бурик, її маму, ще двох дітей - всього 4 загиблих і одна людина зникла безвісти - йдеться у дописі Керівника Офісу Президента України. Андрій Єрмак повідомив, що за кордоном дівчинка лікувалася від онкологічної хвороби і очікувала на трансплантацію кісткового мозку. "росія іранськими дронами з 2022 року вбиває українців, наших дітей. Застосовує ракети проти цивільних. І підтримує іран сьогодні, коли вони бʼють по цивільних в Ізраїлі. Те саме можливе всюди, де терористи маскуються під держави - режим в ірані та росії - це терористи. Вони однакові у всьому", - додав він. Нагадаємо 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану по Ізраїлю 14 червня загинули п'ятеро громадян України. Серед загиблих троє неповнолітніх дітей.