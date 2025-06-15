Атака Ірану на Ізраїль: загинули п'ятеро українців, серед них - діти

В результаті іранської атаки на Ізраїль 14 червня загинули п’ятеро громадян України, серед них – троє дітей. Про це повідомило МЗС журналістам, передає УНН.

Деталі

За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок в м. Бат-Ям загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей. Особи загиблих наразі встановлюються. Українські дипломати та консули перебувають в тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих – йдеться в повідомленні МЗС.

Нагадаємо

У ніч на 15 червня Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. В результаті є загиблі, понад 200 отримали поранення, ще понад осіб вважаються зниклими безвісти.

До того УНН повідомляв, що ВПС Ізраїлю завдали удару по Ірану. Тоді загинув командувач ВПС Корпусу вартових ісламської революції Ірану Амір Алі Хаджізаде.

Також ми повідомляли, що Армія оборони Ізраїлю ліквідувала щонайменше 14 іранських вчених-ядерників.