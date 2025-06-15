Атака Ирана на Израиль: погибли пятеро украинцев, среди них - дети

В результате иранской атаки на Израиль 14 июня погибли пятеро граждан Украины, среди них – трое детей. Об этом сообщило МИД журналистам, передает УНН.

Детали

По предварительной информации посольства Украины в Израиле, 14 июня в результате массированной ракетной атаки Ирана против Израиля и попадания ракеты в жилой дом в г. Бат-Ям погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей. Личности погибших устанавливаются. Украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами с целью идентификации и организации процедуры репатриации тел погибших – говорится в сообщении МИД.

Напомним

В ночь на 15 июня Иран нанес ракетный удар по Израилю. В результате есть погибшие, более 200 получили ранения, еще более человек считаются пропавшими без вести.

До того УНН сообщал, что ВВС Израиля нанесли удар по Ирану. Тогда погиб командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции Ирана Амир Али Хаджизаде.

Также мы сообщали, что Армия обороны Израиля ликвидировала по меньшей мере 14 иранских ученых-ядерщиков.