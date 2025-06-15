Ізраїль ліквідував 14 іранських вчених-ядерників: список вбитих спеціалістів
Київ • УНН
Внаслідок ізраїльських атак було ліквідовано 14 іранських вчених-ядерників. Серед них були ключові експерти, які працювали над ядерною програмою Ірану.
В результаті атак Ізраїлю були знищені щонайменше 14 іранських вчених-ядерників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Times of Israel.
Деталі
У Армії оборони Ізраїлю назвали імена 9 вчених, які працювали над ядерною програмою Ірану і які загинули внаслідок ізраїльсьих атак. Серед них є наступні спеціалісти:
- Ферейдун Аббасі - експерт з ядерної інженерії;
- Мохаммад Мехді Тегеранчі - експерт з фізики;
- Акбар Моталебі Заде - експерт з хімічної інженерії;
- Саїд Барджі - експерт з матеріалознавства;
- Амір Хассан Фахахі - експерт з фізики;
- Абд аль-Хамід Мінушехр - експерт з фізики реакторів;
- Мансур Асгарі - експерт з фізики;
- Ахмад Реза Зольфагарі Дар'яні - експерт з ядерної
інженерії;
- Алі Бахуей Катірімі - експерт з механіки.
Як зазначає пресслужба ЦАХАЛу, всі вчені, які загинули, мали багаторічний сукупний досвід у розробці ядерної зброї, а також були важливими джерелами знань в ядерній програмі Ірану. Також там додали, що ці вчені були наступниками Мохсена Фахрізаде, якого називають "батьком іранського ядерного проєкту". Він загинув в 2020 році.
Нагадаємо
У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Тоді загинув командувач ВПС Корпусу вартових ісламської революції Ірану Амір Алі Хаджізаде.
Тегеран не забарився з відповіддю і застосував проти Ізраїля ракети "Емад", "Кадр" і "Хейбар-Шекан".
Вже 15 червня Ізраїль завдав удару по паливному складу в Тегерані та об'єктах ядерної програми Ірану.