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Ізраїль ліквідував 14 іранських вчених-ядерників: список вбитих спеціалістів

Київ • УНН

 • 1464 перегляди

Внаслідок ізраїльських атак було ліквідовано 14 іранських вчених-ядерників. Серед них були ключові експерти, які працювали над ядерною програмою Ірану.

Ізраїль ліквідував 14 іранських вчених-ядерників: список вбитих спеціалістів

В результаті атак Ізраїлю були знищені щонайменше 14 іранських вчених-ядерників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Times of Israel.

Деталі

У Армії оборони Ізраїлю назвали імена 9 вчених, які працювали над ядерною програмою Ірану і які загинули внаслідок ізраїльсьих атак. Серед них є наступні спеціалісти:

  • Ферейдун Аббасі - експерт з ядерної інженерії;
    • Мохаммад Мехді Тегеранчі - експерт з фізики;
      • Акбар Моталебі Заде - експерт з хімічної інженерії;
        • Саїд Барджі - експерт з матеріалознавства;
          • Амір Хассан Фахахі - експерт з фізики;
            • Абд аль-Хамід Мінушехр - експерт з фізики реакторів;
              • Мансур Асгарі - експерт з фізики;
                • Ахмад Реза Зольфагарі Дар'яні - експерт з ядерної інженерії;
                  • Алі Бахуей Катірімі - експерт з механіки.

                    Як зазначає пресслужба ЦАХАЛу, всі вчені, які загинули, мали багаторічний сукупний досвід у розробці ядерної зброї, а також були важливими джерелами знань в ядерній програмі Ірану. Також там додали, що ці вчені були наступниками Мохсена Фахрізаде, якого називають "батьком іранського ядерного проєкту". Він загинув в 2020 році.

                    Нагадаємо

                    У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Тоді загинув командувач ВПС Корпусу вартових ісламської революції Ірану Амір Алі Хаджізаде.

                    Тегеран не забарився з відповіддю і застосував проти Ізраїля ракети "Емад", "Кадр" і "Хейбар-Шекан".

                    Вже 15 червня Ізраїль завдав удару по паливному складу в Тегерані та об'єктах ядерної програми Ірану.

                    Євген Устименко

                    Євген Устименко

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