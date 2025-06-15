Ізраїль ліквідував 14 іранських вчених-ядерників: список вбитих спеціалістів

В результаті атак Ізраїлю були знищені щонайменше 14 іранських вчених-ядерників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Times of Israel.

Деталі

У Армії оборони Ізраїлю назвали імена 9 вчених, які працювали над ядерною програмою Ірану і які загинули внаслідок ізраїльсьих атак. Серед них є наступні спеціалісти:

Ферейдун Аббасі - експерт з ядерної інженерії;

Мохаммад Мехді Тегеранчі - експерт з фізики;

Акбар Моталебі Заде - експерт з хімічної інженерії;

Саїд Барджі - експерт з матеріалознавства;

Амір Хассан Фахахі - експерт з фізики;

Абд аль-Хамід Мінушехр - експерт з фізики реакторів;

Мансур Асгарі - експерт з фізики;

Ахмад Реза Зольфагарі Дар'яні - експерт з ядерної інженерії;

Алі Бахуей Катірімі - експерт з механіки.

Як зазначає пресслужба ЦАХАЛу, всі вчені, які загинули, мали багаторічний сукупний досвід у розробці ядерної зброї, а також були важливими джерелами знань в ядерній програмі Ірану. Також там додали, що ці вчені були наступниками Мохсена Фахрізаде, якого називають "батьком іранського ядерного проєкту". Він загинув в 2020 році.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Тоді загинув командувач ВПС Корпусу вартових ісламської революції Ірану Амір Алі Хаджізаде.

Тегеран не забарився з відповіддю і застосував проти Ізраїля ракети "Емад", "Кадр" і "Хейбар-Шекан".

Вже 15 червня Ізраїль завдав удару по паливному складу в Тегерані та об'єктах ядерної програми Ірану.