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Іран атакував Ізраїль новітніми балістичними ракетами: у відповідь ЦАХАЛ вдарив по нафтобазі біля Тегерана

Київ • УНН

 • 1558 перегляди

Іран застосував новітні ракети "Емад", "Кадр" і "Хейбар-Шекан" проти Ізраїлю, вразивши нафтопереробний завод. У відповідь Ізраїль атакував паливну інфраструктуру біля Тегерана.

Іран атакував Ізраїль новітніми балістичними ракетами: у відповідь ЦАХАЛ вдарив по нафтобазі біля Тегерана

Іран застосував проти Ізраїля сучасні ракети "Емад", "Кадр" і "Хейбар-Шекан" під час ударів по Хайфі та Тель-Авіву, вразивши, зокрема, нафтопереробний завод. У відповідь Ізраїль атакував паливну інфраструктуру поблизу Тегерана та заявив про продовження ударів по іранських ракетних об’єктах.

Про це пише УНН із посиланням на IranWire.

Деталі

Іран застосував ракети "Емад", "Кадр" та "Хейбар-Шекан" під час атак на Хайфу та Тель-Авів

- повідомляє інформаційне агентство Fars.

Як зазначається, Іран у суботу розпочав нову хвилю комбінованих ракетних атак та атак за допомогою безпілотників, завдавши ударів, серед інших цілей, по ізраїльському нафтопереробному заводу в Хайфі.

Ізраїльські війська відповіли ударом по нафтобазі Шахран та паливному резервуару на південь від Тегерана. Ізраїльські війська заявили, що продовжують удари по Ірану та будуть спрямовані на ракетні об'єкти, - додає видання.

Доповнення

"Емад", "Кадр" та "Хейбар-Шекан" є одними з найсучасніших балістичних ракет Ірану, дальність яких здатна досягти території Ізраїлю.Іранські засоби протиповітряної оборони залишаються активними в семи провінціях, поки протистояння триває.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командувача ВПС Корпусу вартових ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде. Разом з ним було ліквідовано і найвищий ланцюжок командування ВПС. Ізраїль не виключає фізичного усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї як одного з варіантів протидії ядерній програмі Тегерана.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Алі Хаменеї
Israel
Армія оборони Ізраїлю
Тегеран
Іран
Тель-Авів
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