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Иран атаковал Израиль новейшими баллистическими ракетами: в ответ ЦАХАЛ ударил по нефтебазе возле Тегерана

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

Иран применил новейшие ракеты "Эмад", "Кадр" и "Хейбар-Шекан" против Израиля, поразив нефтеперерабатывающий завод. В ответ Израиль атаковал топливную инфраструктуру возле Тегерана.

Иран атаковал Израиль новейшими баллистическими ракетами: в ответ ЦАХАЛ ударил по нефтебазе возле Тегерана

Иран применил против Израиля современные ракеты "Эмад", "Кадр" и "Хейбар-Шекан" во время ударов по Хайфе и Тель-Авиву, поразив, в частности, нефтеперерабатывающий завод. В ответ Израиль атаковал топливную инфраструктуру вблизи Тегерана и заявил о продолжении ударов по иранским ракетным объектам.

Об этом пишет УНН со ссылкой на IranWire.

Детали

Иран применил ракеты "Эмад", "Кадр" и "Хейбар-Шекан" во время атак на Хайфу и Тель-Авив

- сообщает информационное агентство Fars.

Как отмечается, Иран в субботу начал новую волну комбинированных ракетных атак и атак с помощью беспилотников, нанеся удары, среди других целей, по израильскому нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе.

Израильские войска ответили ударом по нефтебазе Шахран и топливному резервуару к югу от Тегерана. Израильские войска заявили, что продолжают удары по Ирану и будут направлены на ракетные объекты, - добавляет издание.

Дополнение

"Эмад", "Кадр" и "Хейбар-Шекан" являются одними из самых современных баллистических ракет Ирана, дальность которых способна достичь территории Израиля.Иранские средства противовоздушной обороны остаются активными в семи провинциях, пока противостояние продолжается.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. Армия обороны Израиля ликвидировала командующего ВВС Корпуса стражей исламской революции Амира Али Хаджизаде. Вместе с ним было ликвидировано и высшее звено командования ВВС. Израиль не исключает физического устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи как одного из вариантов противодействия ядерной программе Тегерана.

Алена Уткина

Алена Уткина

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Израиль
Армия обороны Израиля
Тегеран
Иран
Тель-Авив
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