Ізраїль розглядає ліквідацію верховного лідера Ірану

Ізраїль не виключає фізичного усунення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї як одного з варіантів протидії ядерній програмі Тегерана. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на високопосадового ізраїльського чиновника, передає УНН.

Деталі

Чиновник Ізраїлю заявив, що вбивство Хаменеї "не є табу" для ізраїльської держави і розглядається як потенційний сценарій у разі подальшого просування Ірану до створення ядерної зброї.

Чиновник підкреслив, що війна між Ізраїлем та Іраном триватиме доти, поки Тегеран не відмовиться від своєї ядерної програми або поки Ізраїль не позбавить його такої можливості остаточно.

Політичний оглядач ізраїльського телеканалу Channel 12 Амит Сегал, посилаючись на джерело в уряді, зазначив, що рішення щодо можливого усунення Хаменеї залежатиме від ряду факторів, включаючи безпекові оцінки та геополітичну ситуацію.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командувача ВПС Корпусу вартових ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде. Разом з ним було ліквідовано і найвищий ланцюжок командування ВПС.

Ізраїль готував удари по Ірану протягом восьми місяців – Axios