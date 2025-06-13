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Ізраїль готував удари по Ірану протягом восьми місяців – Axios

Київ • УНН

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Ізраїль розпочав операцію з ліквідації ядерного потенціалу Ірану, яка може тривати кілька тижнів. ЇЇ у ЦАХАЛ готували 8 місяців. Операція спрямована проти ядерного потенціалу Ірану.

Ізраїль готував удари по Ірану протягом восьми місяців – Axios

Військова операція Ізраїлю проти ядерної інфраструктури Ірану та керівництва Корпусу вартових ісламської революції готувалася в режимі таємності понад вісім місяців. Вона може затягтися на кілька тижнів. Про це передає УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Зазначається, що кампанія, яку офіційно розпочав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, має на меті "ліквідацію" ядерного потенціалу Ірану та його арсеналу балістичних ракет. За оцінками ізраїльських чиновників, операція може тривати щонайменше декілька днів або навіть тижнів.

У перші години після початку ударів, за даними видання, Ізраїль намагався знищити іранських науковців-ядерників, яких вважають причетними до створення ядерної зброї. Повідомляється про щонайменше двох ліквідованих учених з орієнтовного списку у 25 осіб. Також ліквідовано кількох високопоставлених іранських генералів, зокрема командира Корпусу вартових ісламської революції та начальника штабу.

Ізраїль використовує не лише авіаудари, а й диверсійні операції. За даними джерел, співробітники "Моссаду" працюють безпосередньо на території Ірану, здійснюючи підривну діяльність на об'єктах ППО та ракетної інфраструктури.

Очікується, що найближчими днями Ізраїль продовжить завдавати ударів по підземних ядерних об’єктах, зокрема в Натанзі, а також по об’єктах оборонної промисловості.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. В Ірані заявили про загибель 6 вчених-ядерників.

В Ірані після ізраїльських ударів підняли червоний прапор помсти.

Іран звернувся до Організації Об'єднаних Націй із вимогою невідкладно скликати засідання Ради Безпеки з приводу масованих ударів з боку Ізраїлю, які Тегеран назвав безпрецедентними.

Нова хвиля ударів по Ірану: вибухи у Тебризі та Ширазі - ЗМІ13.06.25, 14:24 • 1476 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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