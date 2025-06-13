Ізраїль готував удари по Ірану протягом восьми місяців – Axios

Військова операція Ізраїлю проти ядерної інфраструктури Ірану та керівництва Корпусу вартових ісламської революції готувалася в режимі таємності понад вісім місяців. Вона може затягтися на кілька тижнів. Про це передає УНН з посиланням на Axios.

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Зазначається, що кампанія, яку офіційно розпочав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, має на меті "ліквідацію" ядерного потенціалу Ірану та його арсеналу балістичних ракет. За оцінками ізраїльських чиновників, операція може тривати щонайменше декілька днів або навіть тижнів.

У перші години після початку ударів, за даними видання, Ізраїль намагався знищити іранських науковців-ядерників, яких вважають причетними до створення ядерної зброї. Повідомляється про щонайменше двох ліквідованих учених з орієнтовного списку у 25 осіб. Також ліквідовано кількох високопоставлених іранських генералів, зокрема командира Корпусу вартових ісламської революції та начальника штабу.

Ізраїль використовує не лише авіаудари, а й диверсійні операції. За даними джерел, співробітники "Моссаду" працюють безпосередньо на території Ірану, здійснюючи підривну діяльність на об'єктах ППО та ракетної інфраструктури.

Очікується, що найближчими днями Ізраїль продовжить завдавати ударів по підземних ядерних об’єктах, зокрема в Натанзі, а також по об’єктах оборонної промисловості.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. В Ірані заявили про загибель 6 вчених-ядерників.

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