В Ірані підтвердили загибель 6 вчених-ядерників, стверджують, що удари Ізраїлю виправдовують збагачення урану та ракетні програми
Київ • УНН
Іран звинувачує Ізраїль в атаках, в результаті яких загинули вчені-ядерники та був вражений ядерний об'єкт. Іран заявляє про необхідність продовжувати ядерну програму.
В Ірані повідомили, що внаслідок ударів, які Ізраїль завдав по території країни, загинули щонайменше шість вчених-ядерників. Про це повідомляє Tasnim News Agency, пише УНН.
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"Внаслідок військових ударів ізраїльського режиму по Тегерану загинуло щонайменше шість іранських вчених-ядерників", - говориться в повідомленні Tasnim.
Як пише Al Jazeera, в Ірані стверджують, що атаки Ізраїлю в п'ятницю, в результаті яких, як повідомляється, загинуло шестеро вчених-ядерників та було вражено ядерний об'єкт у Натанзі, підкреслили необхідність для Ірану продовжувати програми збагачення урану та розробки ракет.
"Не слід розмовляти з таким хижацьким режимом, окрім як мовою сили", – йдеться у заяві уряду Ірану, маючи на увазі Ізраїль.
"Світ тепер краще розуміє наполягання Ірану на праві на збагачення, ядерні технології та ракетну міць", - сказано у заяві Ірану.
Доповнення
У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху у відеозверненні підтвердив, що Ізраїль завдав удару по ядерних цілях в Ірані, і заявив, що операція триватиме багато днів.
Нетаньяху: Операція Ізраїлю проти Ірану триватиме стільки, скільки буде потрібно13.06.25, 04:41 • 4020 переглядiв
Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки ізраїльський літаків "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.