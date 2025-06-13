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В Ірані підтвердили загибель 6 вчених-ядерників, стверджують, що удари Ізраїлю виправдовують збагачення урану та ракетні програми

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Іран звинувачує Ізраїль в атаках, в результаті яких загинули вчені-ядерники та був вражений ядерний об'єкт. Іран заявляє про необхідність продовжувати ядерну програму.

В Ірані підтвердили загибель 6 вчених-ядерників, стверджують, що удари Ізраїлю виправдовують збагачення урану та ракетні програми

В Ірані повідомили, що внаслідок ударів, які Ізраїль завдав по території країни, загинули щонайменше шість вчених-ядерників. Про це повідомляє Tasnim News Agency, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок військових ударів ізраїльського режиму по Тегерану загинуло щонайменше шість іранських вчених-ядерників", - говориться в повідомленні Tasnim.

Як пише Al Jazeera, в Ірані стверджують, що атаки Ізраїлю в п'ятницю, в результаті яких, як повідомляється, загинуло шестеро вчених-ядерників та було вражено ядерний об'єкт у Натанзі, підкреслили необхідність для Ірану продовжувати програми збагачення урану та розробки ракет.

"Не слід розмовляти з таким хижацьким режимом, окрім як мовою сили", – йдеться у заяві уряду Ірану, маючи на увазі Ізраїль.

"Світ тепер краще розуміє наполягання Ірану на праві на збагачення, ядерні технології та ракетну міць", - сказано у заяві Ірану.

Доповнення

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху у відеозверненні підтвердив, що Ізраїль завдав удару по ядерних цілях в Ірані, і заявив, що операція триватиме багато днів.

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Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки ізраїльський літаків "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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