В Ірані підтвердили загибель 6 вчених-ядерників, стверджують, що удари Ізраїлю виправдовують збагачення урану та ракетні програми

В Ірані повідомили, що внаслідок ударів, які Ізраїль завдав по території країни, загинули щонайменше шість вчених-ядерників. Про це повідомляє Tasnim News Agency, пише УНН.

Деталі

"Внаслідок військових ударів ізраїльського режиму по Тегерану загинуло щонайменше шість іранських вчених-ядерників", - говориться в повідомленні Tasnim.

Як пише Al Jazeera, в Ірані стверджують, що атаки Ізраїлю в п'ятницю, в результаті яких, як повідомляється, загинуло шестеро вчених-ядерників та було вражено ядерний об'єкт у Натанзі, підкреслили необхідність для Ірану продовжувати програми збагачення урану та розробки ракет.

"Не слід розмовляти з таким хижацьким режимом, окрім як мовою сили", – йдеться у заяві уряду Ірану, маючи на увазі Ізраїль.

"Світ тепер краще розуміє наполягання Ірану на праві на збагачення, ядерні технології та ракетну міць", - сказано у заяві Ірану.

Доповнення

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху у відеозверненні підтвердив, що Ізраїль завдав удару по ядерних цілях в Ірані, і заявив, що операція триватиме багато днів.

Нетаньяху: Операція Ізраїлю проти Ірану триватиме стільки, скільки буде потрібно

Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки ізраїльський літаків "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.