Нетаньяху: Операція Ізраїлю проти Ірану триватиме стільки, скільки буде потрібно

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у відеозверненні підтвердив, що Ізраїль завдав удару по ядерних цілях в Ірані, і заявив, що операція триватиме багато днів. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Нетаньяху зазначив, що Ізраїль розпочав цілеспрямовану військову операцію, "щоб відкинути іранську загрозу самому виживанню Ізраїлю".

Ця операція триватиме стільки днів, скільки буде потрібно для усунення цієї загрози - наголосив глава ізраїльського уряду.

Він підкреслив, що Іран має програму розробки ядерної зброї, і "може виробити ядерну зброю", якщо його не зупинити.

Ми завдали удару по програмі ядерної зброї Ірану. Ми націлилися на головне збагачувальне підприємство Ірану в Натанзі. Ми націлилися на іранських вчених-ядерників, які працюють над іранською бомбою. Ми також вдарили в серце іранської програми балістичних ракет - сказав Нетаньяху.

Він додав, що "захищаючи себе, ми також захищаємо інших", - зокрема, арабських сусідів Ізраїлю, які "також постраждали від іранської кампанії хаосу та бійні".

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки літаків АОІ "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.

Ізраїль готовий розпочати операцію проти Ірану: що відомо