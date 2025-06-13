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Нетаньяху: Операция Израиля против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Премьер Израиля заявил, что страна нанесла удар по ядерным целям в Иране, включая обогатительное предприятие в Натанзе, и пообещал, что операция будет продолжаться до устранения угрозы.

Нетаньяху: Операция Израиля против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении подтвердил, что Израиль нанес удар по ядерным целям в Иране, и заявил, что операция продлится много дней. Об этом сообщает УНН.

Детали

Нетаньяху отметил, что Израиль начал целенаправленную военную операцию, "чтобы отбросить иранскую угрозу самому выживанию Израиля".

Эта операция продлится столько дней, сколько потребуется для устранения этой угрозы

- подчеркнул глава израильского правительства.

Он подчеркнул, что у Ирана есть программа разработки ядерного оружия, и "может произвести ядерное оружие", если его не остановить.

Мы нанесли удар по программе ядерного оружия Ирана. Мы нацелились на главное обогатительное предприятие Ирана в Натанзе. Мы нацелились на иранских ученых-ядерщиков, работающих над иранской бомбой. Мы также ударили в сердце иранской программы баллистических ракет

- сказал Нетаньяху.

Он добавил, что "защищая себя, мы также защищаем других", - в частности, арабских соседей Израиля, которые "также пострадали от иранской кампании хаоса и бойни".

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки самолетов АОИ "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в различных районах Ирана.

Израиль готов начать операцию против Ирана: что известно12.06.25, 10:51 • 2716 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Биньямин Нетаньяху
Иран
Tesla
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