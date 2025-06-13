В Иране подтвердили гибель 6 ученых-ядерщиков, утверждают, что удары Израиля оправдывают обогащение урана и ракетные программы
Киев • УНН
Иран обвиняет Израиль в атаках, в результате которых погибли ученые-ядерщики и был поражен ядерный объект. Иран заявляет о необходимости продолжать ядерную программу.
В Иране сообщили, что в результате ударов, которые Израиль нанес по территории страны, погибли по меньшей мере шесть ученых-ядерщиков. Об этом сообщает Tasnim News Agency, пишет УНН.
Детали
"В результате военных ударов израильского режима по Тегерану погибли по меньшей мере шесть иранских ученых-ядерщиков", - говорится в сообщении Tasnim .
Как пишет Al Jazeera, в Иране утверждают, что атаки Израиля в пятницу, в результате которых, как сообщается, погибли шесть ученых-ядерщиков и был поражен ядерный объект в Натанзе, подчеркнули необходимость для Ирана продолжать программы обогащения урана и разработки ракет.
"Не следует разговаривать с таким хищническим режимом, кроме как на языке силы", – говорится в заявлении правительства Ирана, имея в виду Израиль.
"Мир теперь лучше понимает настойчивость Ирана на праве на обогащение, ядерные технологии и ракетную мощь", - говорится в заявлении Ирана.
Дополнение
В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении подтвердил, что Израиль нанес удар по ядерным целям в Иране, и заявил, что операция продлится много дней.
Нетаньяху: Операция Израиля против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется13.06.25, 04:41 • 3920 просмотров
Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки израильских самолетов "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана.