В Иране подтвердили гибель 6 ученых-ядерщиков, утверждают, что удары Израиля оправдывают обогащение урана и ракетные программы

В Иране сообщили, что в результате ударов, которые Израиль нанес по территории страны, погибли по меньшей мере шесть ученых-ядерщиков. Об этом сообщает Tasnim News Agency, пишет УНН.

Детали

"В результате военных ударов израильского режима по Тегерану погибли по меньшей мере шесть иранских ученых-ядерщиков", - говорится в сообщении Tasnim .

Как пишет Al Jazeera, в Иране утверждают, что атаки Израиля в пятницу, в результате которых, как сообщается, погибли шесть ученых-ядерщиков и был поражен ядерный объект в Натанзе, подчеркнули необходимость для Ирана продолжать программы обогащения урана и разработки ракет.

"Не следует разговаривать с таким хищническим режимом, кроме как на языке силы", – говорится в заявлении правительства Ирана, имея в виду Израиль.

"Мир теперь лучше понимает настойчивость Ирана на праве на обогащение, ядерные технологии и ракетную мощь", - говорится в заявлении Ирана.

Дополнение

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении подтвердил, что Израиль нанес удар по ядерным целям в Иране, и заявил, что операция продлится много дней.

Нетаньяху: Операция Израиля против Ирана будет продолжаться столько, сколько потребуется

Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки израильских самолетов "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана.