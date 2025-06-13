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Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Німеччина
Харківська область
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Нова хвиля ударів по Ірану: вибухи у Тебризі та Ширазі - ЗМІ

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Іранські джерела повідомляють про удари Ізраїлю в Тебрізі та Ширазі. Підтверджено ураження командного центру КВІР, заводу ракет та складу боєприпасів.

Нова хвиля ударів по Ірану: вибухи у Тебризі та Ширазі - ЗМІ

Іранські джерела повідомляють про нові повітряні атаки Ізраїлю в північно-західному регіоні країни, зокрема в районах Тебриза та Шираза. Про це повідомляє УНН з посиланням на Israelinfo.

Деталі

За інформацією видання, у районі аеропорту Тебриза пролунали вибухи. Повідомляється про застосування ударних безпілотників, внаслідок чого пошкоджено залізничну інфраструктуру поблизу летовища. У цьому ж районі розміщені бази протиповітряної оборони Ірану.

Водночас Армія оборони Ізраїлю підтвердила удари по Ширазу, де, за даними, розташовані командний центр Корпусу вартових ісламської революції, завод з виробництва ракет та склад боєприпасів.

На місці подій зафіксовано жертви 

- повідомляє ліванська телемережа Аль-Маядін, пов’язана з Хезболлою.

Також Тегеран заявив про атаки в західних регіонах країни. Іранські джерела повідомили, що один із нових ударів був спрямований на ядерний об’єкт у Натанзі.

Служба тилу Ізраїлю тимчасово скасувала рекомендацію перебувати в укриттях, зазначивши, що атаку безпілотників, запущених з території Ірану, було відбито ще за межами країни. Тим часом Повітряні сили Ізраїлю продовжують перехоплювати повітряні цілі, що наближаються.

Президент Ірану відреагував на події, заявивши, що "ситуація перебуває під контролем", і попередив, що "сіоністське утворення пожалкує про свої дії".

Довідка

Тебриз і Шираз є одними з ключових стратегічних міст Ірану. У Ширазі зосереджені елементи військово-промислового комплексу. Тоді як Тебриз має важливе логістичне значення та захищені об’єкти ППО.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. В Ірані заявили про загибель 6 вчених-ядерників.

В Ірані після ізраїльських ударів підняли червоний прапор помсти.

Іран звернувся до Організації Об'єднаних Націй із вимогою невідкладно скликати засідання Ради Безпеки з приводу масованих ударів з боку Ізраїлю, які Тегеран назвав безпрецедентними.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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