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ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію командувачів армії Ірану та КВІР

Київ • УНН

 • 1478 перегляди

Армія оборони Ізраїлю підтвердила ліквідацію командувача армії Ірану, командувача Корпусу вартових Ісламської революції та командувача надзвичайних ситуацій Ірану. Це сталось внаслідок ізраїльських ударів.

ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію командувачів армії Ірану та КВІР

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила ліквідацію командувача армії Ірану Мохаммада Багрі, командувача Корпусу вартових Ісламської революції  (КВІР) Хосейна Саламіна та командувача надзвичайних ситуацій Ірану, передає УНН.

Деталі

"Тепер ми можемо підтвердити, що начальник штабу Збройних сил Ірану, командувач Корпусу вартових Ісламської Революції та командувач надзвичайних ситуацій Ірану були знищені в результаті ізраїльських ударів по всьому Ірану, завданих понад 200 винищувачами", - ідеться в повідомленні ЦАХАЛ.

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Доповнення

ЗМІ повідомляли, що Ізраїль у межах операції проти Ірану міг ліквідувати командувача армії цієї країни Мохаммада Багрі та високопоставлених іранських вчених-ядерників. 

У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки ізраїльський літаків "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Армія оборони Ізраїлю
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