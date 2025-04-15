Йоав Галант

Ізраїль запропонував тимчасове припинення вогню та обговорює умови стійкого перемир'я. Єгипет чекає на відповідь ХАМАС щодо запропонованих умов.
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Кац заявив, що ЦАХАЛ посилить тиск на ХАМАС, якщо бойовики не погодяться на звільнення заручників. Значна частина Гази вже стала зоною безпеки Ізраїлю.
Барт де Вевер заявив, що Бельгія не заарештує Нетаньягу, навіть попри ордер МКС, пославшись на реальну політику. Опозиція розкритикувала ці слова.
Внаслідок ізраїльського удару по лікарні Насера в Газі було ліквідовано Ісмаїла Бархума, посадовця ХАМАС. Ізраїль заявляє, що він був ключовим терористом.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив про звільнення голови служби внутрішньої безпеки Ронена Бара через брак довіри. Рішення ухвалене на тлі розслідування лобіювання інтересів Катару.
Палата представників США схвалила законопроєкт про санкції проти посадовців Міжнародного кримінального суду. Документ передбачає заборону операцій з майном та анулювання віз для причетних до розслідувань МКС.
Парламент Лівану обрав командувача армією Джозефа Ауна президентом після 2-річного вакууму. Новий лідер пообіцяв забезпечити державну монополію на зброю та розробити стратегію стримування Ізраїлю.
Заступник глави МЗС Польщі заявив про готовність арештувати прем'єра Ізраїлю Нетаньяху за ордером МКС.
Республіканець Ліндсі Грем заявив про можливі санкції проти союзників США, які допомагатимуть МКС з арештом Нетаньягу та Галанта. Погрози стосуються Канади, Британії, Німеччини та Франції.
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу та екс-міністра оборони Галанта. МКС також відхилив оскарження Ізраїлю щодо ситуації в Палестині.
В Ізраїлі спалахнули масові протести після рішення Нетаньягу звільнити міністра оборони Йоава Галланта. Протестувальники перекрили дороги в Тель-Авіві, близько 40 осіб заарештовано.
В Ізраїлі спалахнули протести після звільнення міністра оборони Йоава Галланта через "відсутність взаємної довіри". У Єрусалимі та Хайфі поліція затримує протестувальників, а бізнес-спільнота критикує це рішення.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху відправив у відставку міністра оборони Йоава Галанта через розбіжності щодо ведення війни. На його місце призначено міністра закордонних справ Ісраеля Каца.
Міністр оборони США Остін висловив співчуття Ізраїлю через загибель солдатів від атаки "Хезболли". Він закликав до переходу від військових дій до дипломатії для забезпечення безпеки цивільних.
Президент США Джо Байден проведе важливу телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу про плани Ізраїлю завдати удару по Ірану. США хочуть визначити обмеження ізраїльського удару у відповідь.
Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" та його наступників. Міністр оборони підтвердив імовірну ліквідацію Хашема Сафієддіна, який мав замінити Насраллу.
Президент Туреччини Ердоган закликав світову спільноту зупинити прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху, порівнюючи його з Гітлером. Він запропонував розглянути примусові заходи проти Ізраїлю на Генасамблеї ООН.
США нарощують військові сили на Близькому Сході через загострення конфлікту між Ізраїлем і Хезболлою.
73-річного чоловіка з Ашкелона звинувачують у змові з Іраном для вбивства прем'єр-міністра, міністра оборони або голови Шин Бет. Підозрюваний двічі незаконно відвідував Іран і отримував гроші за виконання завдань.
У Лівані сталася друга хвиля вибухів, цього разу радіостанцій "Хезболли". Щонайменше 20 людей загинули, понад 450 поранені. Ізраїль не коментує звинувачення у причетності до атак.
Міністр оборони Ізраїлю заявив про початок нової фази війни з переміщенням центру ваги на північ. Мета - безпечне повернення жителів північних міст у свої будинки.
Ізраїль провів розвідувальну операцію, підірвавши тисячі пейджерів "Хезболли", не повідомивши США. Атака призвела до загибелі 9 осіб і поранення 2750, паралізувавши систему управління "Хезболли".
Держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів до Тель-Авіву в рамках близькосхідного турне. Він проведе переговори з керівництвом Ізраїлю щодо укладення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Газі.
Ізраїльська розвідка повідомляє про підготовку Іраном масштабного нападу на Ізраїль у найближчі дні. Це може поставити під загрозу заплановані на четвер переговори щодо заручників у Газі та угоду про припинення вогню.
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу планує звільнити міністра оборони Галанта, начальника штабу ЦАХАЛ Халеві та голову ШАБАК Бара, повідомляють у пресі.
США планують відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль. Це реакція на можливу помсту за смерть лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.
Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія був убитий в Ірані, що викликало загрози помсти Ізраїлю. Вбивство посилило занепокоєння щодо розширення конфлікту в Газі на Близький Схід.
ЦАХАЛ підтвердив авіаудар по Бейруту, метою якого був командир Хезболли, відповідальний за атаки на Ізраїль. Міністр оборони Ізраїлю заявив, що Хезболла "перетнула червону лінію".
Армія оборони Ізраїлю підтвердила авіаудари по військових об'єктах хуситів у порту Аль-Худейда в Ємені. Удар, схвалений міністром оборони Йоавом Галлантом, став відповіддю на численні атаки проти Ізраїлю.
Військовий кабінет, створений для управління кампаніями проти ХАМАС і Хезболли, був офіційно розпущений прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.