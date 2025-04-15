Йоав Галант

Ізраїль підтвердив удар по Ємену у відповідь на атаки хуситів: що відомо

Армія оборони Ізраїлю підтвердила авіаудари по військових об'єктах хуситів у порту Аль-Худейда в Ємені. Удар, схвалений міністром оборони Йоавом Галлантом, став відповіддю на численні атаки проти Ізраїлю.