Йоав Галант

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24418 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 150796 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135880 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132296 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132895 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195445 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77380 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Єгипет отримав пропозицію від Ізраїлю щодо перемир'я у Секторі Гази - ЗМІ

Ізраїль запропонував тимчасове припинення вогню та обговорює умови стійкого перемир'я. Єгипет чекає на відповідь ХАМАС щодо запропонованих умов.

Новини Світу • 14 квітня, 23:07 • 454 перегляди

Ізраїль посилить операції в Газі у разі відмови ХАМАС від угоди

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Кац заявив, що ЦАХАЛ посилить тиск на ХАМАС, якщо бойовики не погодяться на звільнення заручників. Значна частина Гази вже стала зоною безпеки Ізраїлю.

Новини Світу • 13 квітня, 20:40 • 2288 перегляди

Бельгія не арештує Нетаньягу у разі його візиту до країни – Прем’єр

Барт де Вевер заявив, що Бельгія не заарештує Нетаньягу, навіть попри ордер МКС, пославшись на реальну політику. Опозиція розкритикувала ці слова.

Політика • 5 квітня, 06:56 • 11646 перегляди

В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

Внаслідок ізраїльського удару по лікарні Насера в Газі було ліквідовано Ісмаїла Бархума, посадовця ХАМАС. Ізраїль заявляє, що він був ключовим терористом.

Новини Світу • 24 березня, 11:03 • 49004 перегляди

Нетаньягу заявив, що звільнить голову внутрішньої розвідки Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив про звільнення голови служби внутрішньої безпеки Ронена Бара через брак довіри. Рішення ухвалене на тлі розслідування лобіювання інтересів Катару.

Новини Світу • 17 березня, 03:55 • 17617 перегляди

Палата представників США підтримала санкції проти МКС через ордер на арешт Нетаньягу

Палата представників США схвалила законопроєкт про санкції проти посадовців Міжнародного кримінального суду. Документ передбачає заборону операцій з майном та анулювання віз для причетних до розслідувань МКС.

Політика • 9 січня, 23:47 • 26153 перегляди

Новим президентом Лівану обраний військовослужбовець Джозеф Аун

Парламент Лівану обрав командувача армією Джозефа Ауна президентом після 2-річного вакууму. Новий лідер пообіцяв забезпечити державну монополію на зброю та розробити стратегію стримування Ізраїлю.

Новини Світу • 9 січня, 17:36 • 27037 перегляди

Польща готова заарештувати Нетаньяху у разі його візиту до країни на річницю визволення Аушвіца

Заступник глави МЗС Польщі заявив про готовність арештувати прем'єра Ізраїлю Нетаньяху за ордером МКС.

Новини Світу • 22 грудня, 15:47 • 30019 перегляди

Сенатор США Грем погрожує країнам санкціями за допомогу МКС з арештом Нетаньягу

Республіканець Ліндсі Грем заявив про можливі санкції проти союзників США, які допомагатимуть МКС з арештом Нетаньягу та Галанта. Погрози стосуються Канади, Британії, Німеччини та Франції.

Новини Світу • 24 листопада, 10:31 • 22341 перегляди

МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та ексміністра оборони Ізраїлю

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу та екс-міністра оборони Галанта. МКС також відхилив оскарження Ізраїлю щодо ситуації в Палестині.

Новини Світу • 21 листопада, 12:06 • 15975 перегляди

Масові протести в Ізраїлі щодо рішення про звільнення Галланта з посади міністра оборони: "піти з посади" також закликають і главу уряду

В Ізраїлі спалахнули масові протести після рішення Нетаньягу звільнити міністра оборони Йоава Галланта. Протестувальники перекрили дороги в Тель-Авіві, близько 40 осіб заарештовано.

Новини Світу • 6 листопада, 17:16 • 24303 перегляди

В Ізраїлі почалися протести проти звільнення міністра оборони

В Ізраїлі спалахнули протести після звільнення міністра оборони Йоава Галланта через "відсутність взаємної довіри". У Єрусалимі та Хайфі поліція затримує протестувальників, а бізнес-спільнота критикує це рішення.

Новини Світу • 6 листопада, 00:07 • 21510 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю звільнив міністра оборони

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху відправив у відставку міністра оборони Йоава Галанта через розбіжності щодо ведення війни. На його місце призначено міністра закордонних справ Ісраеля Каца.

Новини Світу • 5 листопада, 18:29 • 18167 перегляди

США пропонують Ізраїлю деескалацію: Остін провів розмову з Галантом

Міністр оборони США Остін висловив співчуття Ізраїлю через загибель солдатів від атаки "Хезболли". Він закликав до переходу від військових дій до дипломатії для забезпечення безпеки цивільних.

Новини Світу • 14 жовтня, 06:52 • 13065 перегляди

Байден і Нетаньягу у середу обговорять плани Ізраїлю щодо відповіді Ірану - Axios

Президент США Джо Байден проведе важливу телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу про плани Ізраїлю завдати удару по Ірану. США хочуть визначити обмеження ізраїльського удару у відповідь.

Новини Світу • 9 жовтня, 07:34 • 12900 перегляди

Ізраїль ліквідував не тільки лідера "Хезболли" Насраллу, а й двох його наступників - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" та його наступників. Міністр оборони підтвердив імовірну ліквідацію Хашема Сафієддіна, який мав замінити Насраллу.

Новини Світу • 8 жовтня, 16:53 • 16129 перегляди

Ердоган закликає зупинити Нетаньяху, порівнюючи його з Гітлером

Президент Туреччини Ердоган закликав світову спільноту зупинити прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху, порівнюючи його з Гітлером. Він запропонував розглянути примусові заходи проти Ізраїлю на Генасамблеї ООН.

Війна • 24 вересня, 16:14 • 15823 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході

США нарощують військові сили на Близькому Сході через загострення конфлікту між Ізраїлем і Хезболлою.

Новини Світу • 20 вересня, 01:38 • 56722 перегляди

В Ізраїлі чоловіка затримали за змову щодо замаху на прем'єра Нетаньягу, міністра оборони або голови Шин Бет - ЗМІ

73-річного чоловіка з Ашкелона звинувачують у змові з Іраном для вбивства прем'єр-міністра, міністра оборони або голови Шин Бет. Підозрюваний двічі незаконно відвідував Іран і отримував гроші за виконання завдань.

Новини Світу • 19 вересня, 10:29 • 13938 перегляди

Друга хвиля вибухів пристроїв у Лівані: щонайменше 20 загиблих і 450 поранених

У Лівані сталася друга хвиля вибухів, цього разу радіостанцій "Хезболли". Щонайменше 20 людей загинули, понад 450 поранені. Ізраїль не коментує звинувачення у причетності до атак.

Новини Світу • 19 вересня, 09:42 • 16045 перегляди

Ізраїль заявив про початок "нової фази" війни: зміщує фокус на північний фронт

Міністр оборони Ізраїлю заявив про початок нової фази війни з переміщенням центру ваги на північ. Мета - безпечне повернення жителів північних міст у свої будинки.

Новини Світу • 18 вересня, 17:18 • 17970 перегляди

Ізраїль не повідомив США перед атакою на пейджери членів "Хезболли"

Ізраїль провів розвідувальну операцію, підірвавши тисячі пейджерів "Хезболли", не повідомивши США. Атака призвела до загибелі 9 осіб і поранення 2750, паралізувавши систему управління "Хезболли".

Війна • 17 вересня, 19:50 • 72896 перегляди

Блінкен прибув до Ізраїлю для переговорів про припинення вогню

Держсекретар США Ентоні Блінкен прилетів до Тель-Авіву в рамках близькосхідного турне. Він проведе переговори з керівництвом Ізраїлю щодо укладення угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Газі.

Війна • 18 серпня, 23:58 • 116644 перегляди

Нові дані ізраїльської розвідки припускають, що Іран готується атакувати Ізраїль протягом кількох днів

Ізраїльська розвідка повідомляє про підготовку Іраном масштабного нападу на Ізраїль у найближчі дні. Це може поставити під загрозу заплановані на четвер переговори щодо заручників у Газі та угоду про припинення вогню.

Війна • 11 серпня, 23:28 • 103771 перегляди

Нетаньягу планує звільнити керівників оборонних відомств Ізраїлю - ЗМІ

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу планує звільнити міністра оборони Галанта, начальника штабу ЦАХАЛ Халеві та голову ШАБАК Бара, повідомляють у пресі.

Новини Світу • 3 серпня, 07:47 • 23238 перегляди

США готуються відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану - ЗМІ

США планують відправити додаткову бойову авіацію на Близький Схід у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль. Це реакція на можливу помсту за смерть лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Новини Світу • 2 серпня, 18:09 • 32750 перегляди

Вбивство лідера ХАМАС Ханії у Тегерані посилило побоювання розширення конфлікту в Газі на Близький Схід - Reuters

Лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія був убитий в Ірані, що викликало загрози помсти Ізраїлю. Вбивство посилило занепокоєння щодо розширення конфлікту в Газі на Близький Схід.

Новини Світу • 31 липня, 15:25 • 25708 перегляди

ЦАХАЛ завдав удару по Бейруту. Ціллю був командир Хезболли

ЦАХАЛ підтвердив авіаудар по Бейруту, метою якого був командир Хезболли, відповідальний за атаки на Ізраїль. Міністр оборони Ізраїлю заявив, що Хезболла "перетнула червону лінію".

Новини Світу • 30 липня, 17:26 • 24629 перегляди

Ізраїль підтвердив удар по Ємену у відповідь на атаки хуситів: що відомо

Армія оборони Ізраїлю підтвердила авіаудари по військових об'єктах хуситів у порту Аль-Худейда в Ємені. Удар, схвалений міністром оборони Йоавом Галлантом, став відповіддю на численні атаки проти Ізраїлю.

Новини Світу • 20 липня, 16:51 • 27965 перегляди

Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу розпускає воєнний кабінет

Військовий кабінет, створений для управління кампаніями проти ХАМАС і Хезболли, був офіційно розпущений прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Новини Світу • 17 червня, 09:20 • 14695 перегляди