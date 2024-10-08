Ізраїль ліквідував не тільки лідера "Хезболли" Насраллу, а й двох його наступників - Нетаньягу

Армія оборони Ізраїлю вже ліквідувала не тільки лідера "Хезболли" Хасана Насраллу, а й двох його наступників. Про це у відеозверненні заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, передає УНН.

Деталі

Нетаньяху зробив звернення до народу Лівану, де заявив, що "Хезболла" перетворила Ліван на запас боєприпасів та передову іранську військову базу.

Він попередив, що ЦАХАЛ зробить все, що захистити свою країну, і насамперед треба максимально послабити "Хезболлу".

В Бейруті вночі пролунали потужні вибухи. Метою ударів міг бути брат убитого лідера "Хезболли"

Ізраїль має право захищатися. Ізраїль теж має право на перемогу! Ми нівелювали можливості Хезболли. Ми ліквідували тисячі терористів, включаючи самого Насраллу ( екслідер "Хезболли Хасан Насралла - ред.), заміну Насралла, і заміну його заміну. Сьогодні Хезболла слабша, ніж була багато років поспіль - заявив Нетаньягу.

У підсумку ізраїльський прем'єр закликав ліванців поставити проти терористів "Хезболли" та взяти контроль над країною у свої руки.

Доповнення

Дещо раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що високопоставленого представника Хезболли Хашема Сафієддіна, який мав замінити вбитого лідера Хасана Насраллу, імовірно, ліквідували внаслідок удару минулого тижня в Бейруті.

Насралла був усунутий, його наступник, ймовірно, також був усунутий. Це справляє драматичний вплив на все, що відбувається. Нікому ухвалювати рішення, нікому діяти - заявив Галлант.

Нагадаємо

Іранські спецслужби втратили контакт з керівником своєї спецслужби "Кудс" Ісмаїлом Каані після ізраїльських ударів по Бейруту.