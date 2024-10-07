Іран втратив зв'язок з керівником своєї спецслужби "Кудс" після поїздки до Бейрута - Reuters
Київ • УНН
Іранські спецслужби втратили контакт з керівником своєї спецслужби "Кудс" Ісмаїлом Каані після ізраїльських ударів по Бейруту.
Іранські спецслужби втратили зв'язок з командиром підрозділу "Кудс" Ісмаїлом Каані після ударів Ізраїлю по Бейруту наприкінці минулого тижня. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Один з іранських високопосадовців заявив, що Каані під час ударів Ізраїлю перебував у південному передмісті Бейрута, відомому як Дахіє. Натомість інших чиновник каже, що Каані поїхав до Лівану після вбивства лідера "Хезболли" Хасана Насралли.
На запитання про повідомлення про те, що Каані міг бути вбитий під час ізраїльського удару в Бейруті, ізраїльський військовий речник підполковник Надав Шошані сказав, що результати ударів ще оцінюються.
Коли ми матимемо більш конкретні результати цього удару, ми ними поділимося. Є багато питань, хто там був, а хто ні,
Іран тимчасово скасував всі авіарейси06.10.24, 19:25 • 20564 перегляди