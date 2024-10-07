Иран потерял связь с руководителем своей спецслужбы «Кудс» после поездки в Бейрут - Reuters

Иранские спецслужбы потеряли связь с командиром подразделения «Кудс» Исмаилом Каани после ударов Израиля по Бейруту в конце прошлой недели. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Один из иранских чиновников заявил, что Каани во время ударов Израиля находился в южном пригороде Бейрута, известном как Дахие. Зато других чиновник говорит, что Каани поехал в Ливан после убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

На вопрос о сообщениях о том, что Каани мог быть убит во время израильского удара в Бейруте, израильский военный представитель подполковник Надав Шошани сказал, что результаты ударов еще оцениваются.

Когда мы будем иметь более конкретные результаты этого удара, мы ими поделимся. Есть много вопросов, кто там был, а кто нет, - заявил спикер.

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