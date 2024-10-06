Иран временно отменил все авиарейсы
Киев • УНН
Иран отменил все авиарейсы из аэропортов страны с 21:00 воскресенья до 6:00 понедельника из-за оперативных ограничений. Причины решения неизвестны, пассажирам обещают компенсацию стоимости билетов.
К вечеру, 6 октября, Иран до понедельника отменил все авиарейсы из всех аэропортов страны. причины такого решения пока неизвестны. Об этом пишет государственное агентство IRNA, передает УНН.
Детали
В частности, представитель Организации гражданской авиации сообщил, что из-за оперативных ограничений рейсы будут отменены с 21:00 сегодняшнего вечера (воскресенье, 6 октября) до 6:00 завтрашнего утра (понедельник, 7 октября).
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По его словам, пассажирам не придется беспокоиться о стоимости авиабилетов, а авиакомпании будут действовать согласно инструкциям Организации гражданской авиации.
Также в ведомстве добавили, что позже будет объявлено об изменении рейсов и способах возврата авиабилетов.
Напомним,
Высокопоставленный Госдеп США заявил, что Израиль не давал гарантий не атаковать ядерные объекты Ирана в ответ на ракетные удары. США надеются на «мудрость» Израиля, но не уверены в его планах.