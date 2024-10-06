Иран временно отменил все авиарейсы

К вечеру, 6 октября, Иран до понедельника отменил все авиарейсы из всех аэропортов страны. причины такого решения пока неизвестны. Об этом пишет государственное агентство IRNA, передает УНН.

Детали

В частности, представитель Организации гражданской авиации сообщил, что из-за оперативных ограничений рейсы будут отменены с 21:00 сегодняшнего вечера (воскресенье, 6 октября) до 6:00 завтрашнего утра (понедельник, 7 октября).

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По его словам, пассажирам не придется беспокоиться о стоимости авиабилетов, а авиакомпании будут действовать согласно инструкциям Организации гражданской авиации.

Также в ведомстве добавили, что позже будет объявлено об изменении рейсов и способах возврата авиабилетов.

Напомним,

Высокопоставленный Госдеп США заявил, что Израиль не давал гарантий не атаковать ядерные объекты Ирана в ответ на ракетные удары. США надеются на «мудрость» Израиля, но не уверены в его планах.